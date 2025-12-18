ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Kursziel für Alzchem auf 173 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund positiver Prognosen.
- Alzchem wächst im Sport- und Gesundheitsbereich stark.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -13,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+35,43 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 173 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alzchem Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.brn-ag.de/44619-Alzchem-Spezialchemie-Wachstum-M…
Free-Cashflow klettert deutlich um 42,3 % auf 74,2 Mio. Euro
Dividende soll um 50 % von 1,20 Euro auf 1,80 Euro erhöht werden
Weiteres Umsatz- und EBITDA-Wachstum für 2025 prognostiziert
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/alzchem-group-ag-…