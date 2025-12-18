Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -13,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+35,43 % bedeutet.