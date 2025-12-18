    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy'

    • Warburg Research hebt Kursziel für Alzchem auf 173 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund positiver Prognosen.
    • Alzchem wächst im Sport- und Gesundheitsbereich stark.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -13,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+35,43 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 173 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    ANALYSE-FLASH Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe …
