    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Rational auf 'Buy' - Ziel auf 785 Euro

    • UBS stuft Rational von "Neutral" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel wurde von 750 auf 785 Euro angehoben.
    • Starke operative Wachstumsprognosen bis 2029.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rational

    +4,94 %
    +3,28 %
    +4,03 %
    -1,45 %
    -23,03 %
    +16,74 %
    -11,03 %
    +56,80 %
    +1.589,74 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 658,5 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 823,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +13,81 %/+59,33 % bedeutet.


