Mit nur 2 Vollzeitmitarbeitern – DIESE Aktie steigt um 55.000 % in 20 Monaten!

Dies geschah, obwohl das Unternehmen in seinem jüngstem Finanzbericht einen negativen Umsatz meldete und im Jahresbericht nur zwei Vollzeitmitarbeiter angab. Seit seiner Abkehr vom Immobiliengeschäft Anfang 2024 hat RRP nur noch eine schwache Verbindung zum Boom der Halbleiterausgaben, was jedoch die Aufwärtsbewegung der Aktien nicht stoppte.

RRP Semiconductor, ein Unternehmen, das bis vor Kurzem in Indien kaum bekannt war, hat sich zu einem Social-Media-Hype entwickelt. In den 20 Monaten bis zum 17. Dezember stiegen die Aktien des Unternehmens um mehr als 55.000 Prozent. Das ist laut Bloomberg der weltweit größte Gewinn unter Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Diese Rallye wurde durch einen Online-Hype, einen winzigen Streubesitz und die zunehmende Zahl von Privatanlegern in Indien angeheizt, die durch 149 aufeinanderfolgende Limit-Up-Sessions verstärkt wurde. Trotz Warnungen der Börsenvertreter und des Unternehmens selbst zur Vorsicht stieg die Aktie weiter.

Mittlerweile zeigt die Rallye jedoch erste Schwächen, und die indische Börsenaufsichtsbehörde SEBI hat begonnen, den Anstieg der RRP-Aktien auf mögliche Verstöße hin zu untersuchen. Die Aktie, die zu einem Höchststand von 1,7 Milliarden US-Dollar gehandelt wurde, ist seit dem 7. November leicht gefallen, und der Handel wurde kürzlich auf einmal pro Woche beschränkt.

Obwohl die Entwicklung von RRP wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die weltweite KI-Rallye hat, bei der Unternehmen wie Nvidia bereits Billionen an Marktwert hinzugewonnen haben, verdeutlicht der Fall die extremen Gewinne, die in bestimmten Marktsegmenten erzielt wurden. In Indien hat die begrenzte Anzahl börsennotierter Chiphersteller Privatanleger dazu veranlasst, diesen Weg einzuschlagen, um vom Boom zu profitieren.

Dieser Fall wirft auch ein Licht auf die Herausforderungen, vor denen Aufsichtsbehörden stehen, wenn es darum geht, Privatanleger vor spekulativen Exzessen zu schützen. "Halbleiter sind derzeit sehr gefragt, und die Leute sind bereit, jede Aktie zu kaufen, da Indien nur begrenzte Vorräte anzubieten hat", sagte Sonam Srivastava, Gründerin von Wryght Research & Capital Pvt.

Die Umwandlung von RRP begann Anfang 2024, als Gründer Rajendra Chodankar eine Vereinbarung zur Übernahme von G D Trading and Agencies Ltd. traf und einen Kredit von 80 Millionen Rupien durch Eigenkapital zurückzahlte. Chodankar erwarb 74,5 Prozent der Anteile des Unternehmens und änderte den Namen in RRP Semiconductor.

Die Börse hatte jedoch zunächst Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und entzog RRP im April 2024 die Genehmigung für den Verkauf seiner Aktien. Das Unternehmen legte Berufung ein und verweist auf ein laufendes Rechtsmittelverfahren.

Im Oktober 2024 warnte die Börse die Anleger erneut, und das Unternehmen gab an, dass es noch keine Aktivitäten im Bereich der Halbleiterproduktion aufgenommen habe. Die Finanzdaten von RRP sind enttäuschend: Im Septemberquartal verzeichnete das Unternehmen einen negativen Umsatz von 68,2 Millionen Rupien und einen Nettoverlust von 71,5 Millionen Rupien.

Diese schwachen Ergebnisse kommen zu einem heiklen Zeitpunkt für die Aktie, die nun unter den verschärften behördlichen Kontrollen und dem nachlassenden KI-Hype leidet. Das Risiko liegt nun bei den Anlegern, die auf den Hype aufgesprungen sind und bei Chodankar, der fast den gesamten Streubesitz kontrolliert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 150,1EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.





