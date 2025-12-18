    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLululemon Athletica AktievorwärtsNachrichten zu Lululemon Athletica

    Starke Performance Lululemon Athletica Aktie legt zu - 18.12.2025

    Am 18.12.2025 ist die Lululemon Athletica Aktie, bisher, um +5,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lululemon Athletica Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

    Die Lululemon Athletica Aktie konnte bisher um +5,94 % auf 187,90 zulegen. Das sind +10,54  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lululemon Athletica Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 187,90, mit einem Plus von +5,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Lululemon Athletica einen Gewinn von +26,98 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,36 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,74 %
    1 Monat +24,05 %
    3 Monate +26,98 %
    1 Jahr -52,73 %

    Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

    Es gibt 113 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,27 Mrd.EUR € wert.

    Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


