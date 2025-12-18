    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    BP bekommt Chefin - erste Frau an Spitze eines Ölriesen

    Für Sie zusammengefasst
    • BP ernennt Meg O'Neill zur neuen Konzernchefin.
    • Auchincloss tritt überraschend von seinem Posten zurück.
    • O'Neill ist erste Frau an der Spitze eines Ölkonzerns.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Energiekonzern BP bekommt eine neue Chefin. Der Verwaltungsrat habe die US-amerikanische Managerin Meg O'Neill zur neuen Konzernchefin ernannt, teilte BP am Donnerstag in London mit. BP bringt damit nach Angaben britischer Medien ab April 2026 erstmals eine Frau an die Spitze eines globalen Ölriesen.

    Der bisherige Chef Murray Auchincloss hat sich laut BP dazu entschieden, von seinem Chefposten sofort abzutreten. Gründe wurden nicht genannt. Auchincloss wurde erst vor weniger als zwei Jahren Chef von BP, sein Abgang kommt überraschend. Bis Dezember 2026 soll er dem Konzern in beratender Funktion zur Seite stehen.

    Mit ihrem künftigen Posten als Chief Executive Officer von BP ist Meg O'Neill die erste Frau an der Spitze eines der fünf größten globalen Ölunternehmen. Sie steht seit April 2021 an der Spitze des australischen Öl- und Gasunternehmens Woodside Energy, bei dem sie seit 2018 arbeitet. Zuvor war O'Neill mehr als 23 Jahre beim US-Ölkonzern ExxonMobil tätig./pba/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 4,87 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 74,73 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3344. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -18,03 %/+2,46 % bedeutet.




