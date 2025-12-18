BP bekommt Chefin - erste Frau an Spitze eines Ölriesen

Mit ihrem künftigen Posten als Chief Executive Officer von BP ist Meg O'Neill die erste Frau an der Spitze eines der fünf größten globalen Ölunternehmen. Sie steht seit April 2021 an der Spitze des australischen Öl- und Gasunternehmens Woodside Energy, bei dem sie seit 2018 arbeitet. Zuvor war O'Neill mehr als 23 Jahre beim US-Ölkonzern ExxonMobil tätig./pba/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 4,87 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,47 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 74,73 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3344. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -18,03 %/+2,46 % bedeutet.