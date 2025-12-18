Raythink bringt KI-Wärmebildsystem auf den Markt, um illegale Bergbauaktivitäten zu unterbinden, bevor es zu Katastrophen kommt

Das Herzstück der Lösung bildet eine 360°-Infrarot-Panoramakamera in Kombination mit einer Multispektrums-PTZ-Kamera , die eine flächendeckende Überwachung rund um die Uhr ermöglicht. Die Infrarot-Panoramakamera kann innerhalb von 2 Sekunden einen vollständigen 360°-Scan durchführen und sich bei der Erkennung verdächtiger Objekte sofort mit PTZ-Kameras verbinden, um detaillierte Bilder aufzunehmen.

YANTAI, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Raythink hat heute seine KI-gestützte thermische Sicherheitslösung vorgestellt, die zur Bekämpfung der zunehmenden Krise des illegalen Bergbaus entwickelt wurde. Durch die frühzeitige Erkennung trägt diese Sicherheitslösung dazu bei, das Risiko tödlicher Unfälle, gewalttätiger Auseinandersetzungen, Produktionsunterbrechungen und erheblicher wirtschaftlicher Verluste zu verringern und somit den Schutz für Bergwerksbetreiber, Arbeiter und öffentliche Einnahmen zu verbessern.

Das System kann gleichzeitig über 200 Objekte erkennen und verfolgen. Mithilfe einer selbst entwickelten KI-Technologie identifiziert es Personen, Fahrzeuge und Wildtiere präzise und gewährleistet so eine umfassende Überwachung mit minimalen Fehlalarmen. Eine intelligente Verhaltensanalyse erkennt ungewöhnliche Aktivitäten und löst sofortige Warnmeldungen für eine schnelle Reaktion aus. Das System verfügt außerdem über eine Rauch- und Branderkennung, die eine Frühwarnung zur Verhinderung von Brandereignissen bietet.

Entwickelt für die besonderen Herausforderungen des illegalen Bergbaus

Illegale Bergleute arbeiten oft nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen, und Bergbaustandorte sind staubig. Herkömmliche Überwachungssysteme mit sichtbarem Licht haben unter diesen Umständen Schwierigkeiten, was zu Fehlalarmen oder dem Übersehen wichtiger Aktivitäten führen kann. Die KI-gestützte thermische Sicherheitslösung von Raythink erkennt Wärmesignaturen, anstatt sich auf Licht zu verlassen, und gewährleistet so eine genaue und zuverlässige Überwachung rund um die Uhr.

Bergbaustandorte erstrecken sich über Dutzende bis Hunderte von Quadratkilometern. Eine einzelne Raythink-Station kann einen Radius von bis zu 2 Kilometern abdecken, und mehrere Stationen können für eine einheitliche Verwaltung in die proprietäre VIS-4100-Cloud-Plattform von Raythink integriert werden. Die Plattform unterstützt elektronische Kartierung, sodass Betreiber die Standorte von Geräten visualisieren, virtuelle Zäune für Sperrzonen einrichten und Warnmeldungen in Echtzeit überwachen können.

Sicherstellung der Compliance durch fortschrittliche Überwachung

Die Installation von Überwachungssystemen ist eine wichtige Compliance-Anforderung. ILO C176 verlangt eine Risikoüberwachung und Unfallverhütung. In der EU schreiben die Richtlinien 89/391/EWG und 92/91/EWG Risikobewertungen und die Überwachung von Umgebungen mit hohem Risiko vor. In Afrika verlangen Länder wie Südafrika, Sambia und Botswana umfassende Sicherheitssysteme. Die KI-Wärmebildlösung von Raythink erfasst thermische und visuelle Daten, verfolgt mehrere Ziele und zeichnet ungewöhnliche Aktivitäten auf, wodurch sie überprüfbare Nachweise für Audits und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liefert.

Um mehr über die innovativen Wärmebild- und intelligenten Sicherheitslösungen von Raythink zu erfahren, besuchen Sie bitte den Abschnitt Lösungen auf der offiziellen Raythink-Website.

Für weitere Informationen:

E-Mail: sales@raythink-tech.com

oder auf der Website: https://www.raythink-tech.com/

