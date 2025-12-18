Schrittweise Erholung der Bauausgaben erwartet

Am 25. November 2025 endete in Paris die 100. EUROCONSTRUCT-Konferenz. Das seit Jahrzehnten etablierte Netzwerk für Bauwirtschaftsprognosen veröffentlichte die 100. Ausgabe seiner angesehenen Branchenstudie.

Seit 50 Jahren für die Baubranche aktiv

EUROCONSTRUCT wurde 1975 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden, unabhängigen Netzwerk von Forschungs- und Beratungsinstituten entwickelt, mittlerweile mit Mitgliedern aus 19 europäischen Ländern, 15 aus Westeuropa und vier aus Osteuropa. Es liefert im halbjährlichen Rhythmus (Juni/November) fundierte Analysen und Prognosen für Europas Bauwirtschaft unterteilt nach Wohnungsbau, Gewerbe-/Nichtwohngebäuden und Tiefbau/Infrastruktur. Das 100. Jubiläum unterstreicht die langjährige Rolle als verlässliche Informationsquelle für Entscheidungsträger aus Bauindustrie, Politik und Planung. Die Tagung in Paris stand unter dem Motto „Europäische Baumärkte bis 2028 – Die Bauindustrie neu erfinden“.

Begleitend zur Konferenz erschienen zwei zentrale Publikationen: Der Country Report, der länderspezifische Daten und Marktanalysen über alle 19 Mitgliedsländer enthält, sowie der Summary Report, der sektorenübergreifend den Gesamtmarkt und die Hauptentwicklungen im europäischen Bauwesen beschreibt. Beide Reports sind ausgesprochen nützlich für strategische Planungen, Investitionsentscheidungen und Marktanalysen in der Branche.

Überdurchschnittliches Wachstum in Osteuropa

Nach zwei Jahren deutlicher Rückgänge prognostiziert EUROCONSTRUCT erstmals wieder eine Stabilisierung der Bauausgaben – mit einem vorsichtigen Wachstum von plus 0,3 Prozent im Jahr 2025. Für 2026 wird sogar ein kräftigeres Expansionstempo von plus 2,4 Prozent erwartet, begünstigt durch bessere Finanzierungsbedingungen und eine zunehmende Bedeutung des Tiefbaus und der Infrastrukturprojekte als Wachstumstreiber. Für 2027 und 2028 werden dann Wachstumsraten von 2,2 bzw. 1,9 Prozent erwartet. Besonders interessant: Sollten sämtliche Prognosen eintreffen, würden die Zuwächse der Bauausgaben in den Jahren 2026 bis 2028 das entsprechende BIP-Wachstum stets übertreffen.