Waymo gegen Tesla: Wer gewinnt das Rennen um Robotaxis?

Alphabet kontrolliert Waymo, doch auch externe Investoren beteiligen sich am Robo-Taxi-Geschäft. Das frische Kapital soll vor allem für die Expansion genutzt werden. Bisher ist Waymo in fünf Städten aktiv – San Francisco, Los Angeles, Austin, Phoenix und Atlanta. Bald sollen zwölf weitere Städte hinzukommen, darunter New York, Miami, London und Tokio.

Die Konkurrenz im Markt für autonome Taxis spitzt sich zu. Waymo, der selbstfahrende Ableger von Alphabet, plant laut CNBC eine Kapitalerhöhung von 15 Milliarden US-Dollar. Damit könnte das Unternehmen mit bis zu 110 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Ein Waymo-Sprecher reagierte zunächst nicht auf Nachfragen.

Während Waymo auf Expansion setzt, kann Tesla auf seine Produktionskapazität verweisen. Millionen von Tesla-Fahrzeugen verlassen jährlich die Fabriken, jedes ausgestattet mit der neuesten Hardware für autonomes Fahren. Analysten sehen darin einen klaren Vorteil: Je mehr Fahrzeuge auf der Straße, desto mehr Daten fließen ins System und verbessern die Selbstfahrtechnologie.

Daten gegen Kapital: Wer hat die Nase vorn?

Waymo kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. Das Unternehmen absolviert mehr als 450.000 vollständig autonome Taxifahrten pro Woche. Tesla hingegen testet seine Robo-Taxis in Austin und Texas noch mit Sicherheitsfahrern an Bord.

Zudem besitzt Alphabet die finanziellen Ressourcen, um Waymos Expansion voranzutreiben. Die Fortschritte von Waymo beeindrucken, doch Tesla-Anhänger kontern, dass die Millionen auf den Straßen fahrenden Tesla-Fahrzeuge kontinuierlich Daten liefern und so die KI für autonomes Fahren verbessern.

Die Zukunft des Robo-Taxi-Marktes bleibt offen

Wie schnell sich der Markt in den Vereinigten Staaten entwickelt, ist unklar. Fragen zu Besitzverhältnissen, Versicherungslösungen und Nachfrage bleiben offen. Experten diskutieren, ob Haushalte künftig weniger Autos kaufen und auf autonome Fahrzeuge setzen werden. Klar ist nur: Tesla und Waymo werden zu den zentralen Akteuren gehören.

Amazon mischt ebenfalls mit

Nicht nur Tesla und Waymo streben nach Marktanteilen. Amazon konnte einen ersten Erfolg mit Zoox verbuchen. In Las Vegas wurde das Unternehmen als offizieller Transportanbieter für die T-Mobile Arena benannt – die erste Partnerschaft eines autonomen Fahrdienstes mit einem großen Sportstadion.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion