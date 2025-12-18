GameStop-Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den vergangenen Tagen haben Anlegerinnen und Anleger von Technologiewerten und Kryptowährungen empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Der Nasdaq 100 hat ausgehend von seinem letzten Verlaufshoch zwischenzeitlich 1.000 Punkte (rund 4 Prozent) an Wert eingebüßt. Beim Bitcoin stehen nach nur wenigen Wochen Abwärtstrend sogar Abgaben von 30 Prozent zu Buche.

Umso bemerkenswerter ist die relative Stärke der GameStop-Aktie, die sich ausgehend von ihrem Jahreshoch um rund 14 Prozent erholen konnte. Eigentlich handelt es sich bei dem Videospielehändler um einen sogenannten High-Beta-Wert, also einer Aktie, die von Gesamtmarktbewegungen überdurchschnittlich abhängig ist.

Neuer Short-Squeeze in Vorbereitung?

Da GameStop außerdem auch eine Bitcoin-Treasury-Strategie verfolgt, wäre zu erwarten, dass die Aktie ähnlich wie jene von Strategy von fallenden Kursen der Kryptoleitwährung betroffen ist. Das Gegenteil ist aktuell der Fall: Das Papier verteuerte sich am Mittwoch um 3,4 Prozent, legte in einem schwachen Gesamtmarktumfeld deutlich zu und verzeichnete so den dritten Gewinntag in Folge. Das lässt die Frage aufkommen: Ist da was im Busch und steht die Aktie vor einem neuen Short-Squeeze?



GameStop steuert auf schwaches Börsenjahr zu, aber ...

Trotz der aktuellen relativen Stärke verlief das Börsenjahr für GameStop angesichts eines Minus von 26,5 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel nicht zufriedenstellend. Das Unternehmen verpasste es, sein operatives Geschäft zu stabilisieren. Die gegenüber dem Vorjahr verbesserte Ertragslage ist vor allem eine Folge des hohen Barmittelbarbestands und Zinseinkünften aus dem Kauf von Anleihen.

Im Mai kam es zwar zu einem zwischenzeitlich starken Kursanstieg, doch dieser wurde mit den im Juni vorgelegten Quartalszahlen per Gap unter die gleitenden Durchschnitte verkauft. Seither pendelte die Aktie zwischen 22,50 und 25,00 US-Dollar mit einem kurzzeitigen Ausbruchsversuch über den Widerstandsbereich bei 27,50 US-Dollar. Im November kam es dann zu weiteren Verlusten und einem Aufsetzen auf der bei 20 US-Dollar verlaufenden Unterstützung, welche das Jahrestief darstellt.

... Aktie nach relativer Stärke mit kurzfristigem Kaufsignal

Das so generierte Verkaufssignal konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da die Aktie mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) bereits überverkauft war. Stattdessen startete die eingangs beschriebene Gegenbewegung gegen die Trendrichtung des breiten Marktes. Am Mittwoch wurde dank des Plus von 3,4 Prozent sogar ein erstes Kaufsignal erzielt, denn GameStop konnte die 50-Tage-Linie zurückerobern und ihre Position oberhalb des zwischen 22 und 22,50 US-Dollar verlaufenden Unterstützungsbereiches stärken.

Zu einer Wiederholung eines Kaufsignals ist es dabei im Trendstärkeindikator MACD gekommen, der zum zweiten Mal in wenigen Tagen über die Nulllinie geklettert ist, was einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. In den Monaten zuvor war es hier bereits zu einem Anstieg gegen den schwachen Trend der Aktie gekommen, womit bullishe Divergenzen und damit das Anzeichen für eine potenzielle Trendwende vorliegen.

Angesichts der verbesserten technischen Indikatoren mit einem RSI im Bereich oberhalb von 50 Punkten sowie des erfolgreichen Schließens der Mini-Kurslücke bei 23 US-Dollar stehen die Zeichen auf weitere Kursgewinne, solange die Supports bei 22 und 20 US-Dollar nicht aufgegeben werden.

Michael Burry sieht Parallelen zur letzten Kursexplosion

Eine weiterer wichtiger Impulsgeber für Meme-Werte wie GameStop ist Aufmerksamkeit. Hierfür sorgte zuletzt Crash-Prophet Michael Burry, der sich in seinem Blog zum Unternehmen äußerte. Er zeichnete die Entwicklung des Short-Squeezes von 2021 nach und äußerte sich auch zur aktuellen Verfassung von GameStop, das seinen freien Cashflow erheblich verbessert habe, über eine gewaltige Menge an Cash sowie eine asymmetrische Schuldenstruktur verfüge.

Damit sei GameStop jetzt ein "schmelzender" Eiswürfel mit einer Kapitalstruktur, die zahlreiche Optionen biete. Er sieht eine zu 2018 vergleichbare Ausgangslage – und deutet damit an, dass es in den kommenden Jahren erneut zu einem starken Kursanstieg kommen könnte.

Nach jahrelangen Verlusten erwarten Analystinnen und Analysten für die kommenden zwei Jahre tatsächlich ein positives Betriebsergebnis. Das Geschäftsjahr 2026 soll mit einem Gewinn pro Aktie von 0,99 US-Dollar abgeschlossen werden, für das GJ27 wird mit einem Ertrag von 0,81 US-Dollar gerechnet. Das entspricht einem potenziellen Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe. Für zusätzliche Wertsteigerungen könnte ein Anstieg des Bitcoin sorgen, von dem das Unternehmen 4.710 Token hält, die im Mai erworben wurden.

Fazit: Da könnte jetzt tatsächlich wieder was gehen!

Die Anteile von GameStop haben in den vergangenen Tagen relative Stärke bewiesen, außerdem hat sich Michael Burry zur Aktie geäußert. Das ist keine schlechte Voraussetzung für mehr Aufmerksamkeit, die im Chart nach dem Sprung über die 50-Tage-Linie für weitere Kursgewinne sorgen könnte. Das Papier mag zwar spekulativ sein, doch die Chancen, hier von einem Long-Einstieg profitieren zu können, stehen kurz- und mittelfristig gar nicht schlecht. Trotz der deutlich verbesserten Unternehmensbilanz ist die Leerverkaufsquote mit 14,9 Prozent weiterhin überdurchschnittlich hoch. Das verbürgt sich potenziell für Explosivität!

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die aus der spekulativen Aktie noch mehr herausholen wollen, können auch auf den Discount-Call VH5QC4 setzen. Dieser bietet einen maximalen Auszahlungsbetrag von 0,85 Euro, wenn GameStop bis zum Laufzeitende am 18. Juni 2026 an oder über die Kappungsgrenze (Cap) von 32,00 US-Dollar steigt. Das entspricht einer Rendite von bis zu 203,6 Prozent. Für Kurse zwischen dem Basispreis von 22,00 US-Dollar und dem Cap erhalten Investoren eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 22,00 US-Dollar notieren, verfällt VH5QC4 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn GameStop nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter das Jahrestief bei 20,00 US-Dollar fällt und damit ein neues Verkaufssignal liefert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

