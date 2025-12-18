Milliardenschwere Abflüsse aus Staatsanleihen stehen bevor

Diese Reform, die auf die Anpassung an eine alternde Bevölkerung abzielt, wird nicht nur den niederländischen Markt beeinflussen, sondern hat auch weitreichende Folgen für die gesamte Eurozone und könnte besonders den deutschen Markt treffen. Denn zur Finanzierung des wachsenden Schuldenbergs ist Deutschland stark von der Emission von Langläufern abhängig.

Ein dramatischer Wandel im größten Pensionssystem Europas steht unmittelbar bevor – und dieser wird den gesamten Bondmarkt der Region auf den Kopf stellen. Ab dem 1. Januar 2026 beginnen die niederländischen Pensionsfonds, rund 550 Milliarden Euro an Vermögenswerten von langfristigen Anleihen abzuziehen und umzuschichten.

Das niederländische Pensionssystem ist ein Gigant auf dem europäischen Anleihenmarkt. Es hält etwa 65 Prozent der Staatsanleihen in den Pensionsfonds der Eurozone und ist damit ein Hauptabnehmer von langfristigen Staatspapieren. Doch die geplante Reform wird das bisherige Modell, das auf festgelegten Rentenzahlungen beruhte, auf ein beitragsbasiertes System umstellen, das die Abhängigkeit von langfristigen Anleihen verringern wird. Stattdessen werden mehr riskantere Anlagen in den Fokus rücken, was die Nachfrage nach langlaufenden Anleihen erheblich schwächt.

Diese fundamentale Veränderung führt zu einer massiven Umstellung im Portfolio der niederländischen Pensionsfonds. In den kommenden Jahren wird ein großer Teil des Bestands von Anleihen mit langen Laufzeiten, wie etwa 30-jährige Staatsanleihen, verkauft, um Platz für kürzere, renditestärkere Anlagen zu schaffen.

Die Auswirkungen auf die Zinsstruktur und die Renditen dürften noch eine ganze Weile anhalten: Die langfristigen Renditen werden voraussichtlich noch weiter steigen, während die kurzfristigen Zinsen vergleichsweise stabil bleiben. Dies führt zu einer weiteren Steilstellung der Zinskurve in der Eurozone und könnte die deutschen Staatsanleihen belasten.

Schon jetzt haben die Marktzinsen für deutsche und niederländische 30-jährige Staatsanleihen die höchsten Werte seit 2011 erreicht, da Anleger auf eine steilere Zinskurve wetten, zeigen Daten von Bloomberg. Dies ist eine direkte Reaktion auf die Umstellung des niederländischen Pensionssystems und den damit verbundenen Rückgang der Nachfrage nach langfristigen Anleihen. Experten warnen zudem vor einer erhöhten Volatilität, da die Märkte auf Unsicherheit reagieren und die Auswirkungen der Reform schwer kalkulierbar sind.

Der Beginn der Reform im Januar 2026 wird die Märkte in Aufregung versetzen, da innerhalb von wenig Zeit Riesensummen umgeschichtet werden. Diese Bewegung ist angesichts der Feiertagsperiode und der geringen Marktliquidität besonders riskant. Das bedeutet, dass mit starken Ausschlägen bei den Langfrist-Anleihen gerechnet werden muss. Das könnte zu plötzlichen Bewegungen führen, die auf dem Markt zu Unsicherheit und schnellen Verkäufen führen könnten.

In Deutschland könnten die Auswirkungen dieser Umstellung besonders stark spürbar werden. Die Bundesrepublik gehört zu den größten Emittenten von langfristigen Staatsanleihen in der Eurozone. Ein Rückgang der Nachfrage nach diesen Papieren könnte die Finanzierungskosten für den deutschen Staat weiter erhöhen, vor allem weil Deutschland zur Finanzierung der Sondervermögen sowieso eine Ausweitung seiner Emissionen plant.

Die bevorstehende Umstellung des niederländischen Pensionssystems wird voraussichtlich zu einer markanten Verlagerung der bisherigen Trends auf dem europäischen Bondmarkt führen und hat das Potenzial, die Renditen längerlaufender Staatsanleihen nach oben zu treiben. Anleger sollten sich auf volatilere Märkte einstellen, vor allem zu Beginn des Jahres 2026, wenn die Umstellung der Pensionsfonds konkrete Auswirkungen zeigt.

Für die Eurozone insgesamt, und besonders für Deutschland, könnte dies größere Herausforderungen bei der Staatsfinanzierung und der Kreditvergabe mit sich bringen. Es bleibt abzuwarten, wie stark die Märkte auf diese Veränderung reagieren werden, aber die kommenden Wochen könnten zu einem heißen Test für den europäischen Anleihenmarkt werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion