Cannabis-Aktien warten auf Trump. Canopy, Tilray, Aurora & Co. vor dem Knall 

Diejenigen die damals auf eine schnelle Entscheidung der Drug Enforcement Administration (DEA) gesetzt hatten, wurden recht schnell enttäuscht. Immer neue und immer höhere Hürden türmten sich auf. Die bürokratischen Mühlen in der DEA mahlten nur langsam und kamen letztendlich endgültig zum Sillstand, als der zuständige Verwaltungsrichter im Sommer 2025 in den Ruhestand trat.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass US-Präsident Trump „schon bald“ eine Executive Order unterzeichnen will, die den erlahmten DEA-Prozess wieder in Gang bringen und womöglich beschleunigen könnte. Für die Cannabis-Unternehmen hätte eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III enorme Vorteile; vor allem wirtschaftliche und steuerliche. Das ist weitgehend bekannt. Aber auch die Forschung würde von einer Neueinstufung profitieren. Solange Cannabis in Schedule I eingestuft wird, gibt es für die Forschung außerordentlich strenge Reglementierungen. Ein Wechsel in Schedule III würde so einiges erleichtern.

Entsprechend schossen die Aktienkurse von Canopy, Tilray, Aurora und anderen nach oben, als das Vorhaben Trumps bekannt wurde. Und seitdem wird gewartet, gebangt und gehofft…

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Zusammengefasst – Trump könnte riesiges Weihnachtsgeschenk machen

Die Unterzeichnung einer Executive Order durch Trump könnte die Bremsen in der DEA lösen und die Neueinstufung von Cannabis vorantreiben. Ein ganzer Sektor hofft darauf, dass diese Unterzeichnung möglichst bald passiert. Diverse Termine für die Unterzeichnung geisterten bereits durch die Medien. Die ersten sind schon verstrichen. Es wäre wohl ein gigantisches Weihnachtsgeschenk, sofern Trump überhaupt vor Weihnachten unterzeichnet. Mit den jüngsten Kursanstiegen bei Canopy, Tilray, Aurora und anderen Cannabis-Aktien wurde bereits eine gewisse Erwartungshaltung eingepreist, doch nach dem Kursdebakel der letzten Jahre ist noch jede Menge Luft nach oben. Es besteht somit eine gewisse Explosionsgefahr für den Fall der Unterzeichnung. Gleichzeitig gilt jedoch, dass je länger die Unterzeichnung auf sich warten lässt, desto korrekturanfälliger werden die Cannabis-Aktien. Schauen wir uns das Ganze einmal am Beispiel von Tilray Brands an.

Chartcheck Tilray - Was ist für die Aktie noch drin?

Als das Vorhaben Trumps öffentlich wurde, schoss der Aktienkurs von Tilray nach oben. Der Kursanstieg kam aus charttechnischer Sicht zur richtigen Zeit, drohte doch auf der Unterseite einmal mehr Ungemach. Die Rückkehr über die 10 US-Dollar entspannte das Chartbild. Bis an den markanten Widerstand von 15 US-Dollar lief die Cannabis-Aktie bereits. Ein Ausbruch über die 15 US-Dollar würde den Weg in Richtung Oktober-Hoch (ca. 23 US-Dollar) freimachen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 10 US-Dollar begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte