Weltraum-Satelliten
Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
- Rheinmetall erhält 1,7 Mrd. Euro Auftrag von Bundeswehr.
- Zugang zu SAR-Satelliten für präzise Aufklärungsdaten.
- Expansion ins Satellitengeschäft mit Iceye geplant.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In seinem neuen Geschäft mit Aufnahmen von Weltraum-Satelliten bekommt der Rüstungskonzern Rheinmetall einen großen Auftrag der Bundeswehr. Der mehrjährige Vertrag mit dem Beschaffungsamt der Armee habe einen Wert von circa 1,7 Milliarden Euro und enthalte eine Erweiterungsoption, teilte die Waffenschmiede in Düsseldorf mit.
Es gehe um Zugang zu weltraumgestützten Aufklärungsdaten, die SAR-Satelliten liefern. Das Kürzel steht für "Synthetic Aperture Radar". Pro Tag soll die Bundeswehr eine hohe Anzahl von Bildern bekommen, sie sollen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Sie kommen von bislang 62 Satelliten des finnischen Unternehmens Iceye, mit dem Rheinmetall zusammenarbeitet. Künftig sollen es mehr Satelliten werden.
Aufnahmen dieser Fluggeräte gelten als besonders präzise, selbst wenn das Wetter schlecht und es Nacht ist. Die Datenauswertung soll unter anderem dabei helfen, die Bundeswehr-Brigade in Litauen und generell die Nato-Ostflanke zu schützen. In seinem Satellitengeschäft zusammenarbeiten wird Rheinmetall mit dem polnischen Tech-Unternehmen Satim, das die Datenanalyse übernimmt und auf Künstliche Intelligenz zurückgreift. Große Mengen an komplexen Radarbildern werden dadurch in verwertbare Informationen umgewandelt.
Panzerbauer blickt gen Himmel
Rheinmetall stellt vor allem Panzer, Munition und Artillerie her. Der Ukraine-Krieg hat den Bedarf an solchen Militärgütern deutlich steigen lassen, die Auftragsbücher der Rüstungsfirma mit ihrer Zentrale in Düsseldorf und ihrem größten Werk im niedersächsischen Unterlüß sind so voll wie noch nie.
Der Ukraine-Krieg hat aber auch gezeigt, wie wichtig der Luftraum und das Weltall sind: Drohnen bestimmen das Kriegsgeschehen, sei es als Kamikaze-Fluggeräte mit Sprengstoff oder als Aufklärungsdrohnen. Außerdem sind Aufklärungsaufnahmen von oben enorm wichtig, um die Aktivitäten des Feindes hinter der Front frühzeitig zu erkennen.
Drohnen stellt Rheinmetall bereits her, dies bislang aber eher in einem Nebenstrang. Aus Sicht der Rüstungsschmiede sind Drohnen eine wichtige Ergänzung der landgestützten Waffen, ersetzen würden sie sie aber nicht.
Breiteres Angebot
Inzwischen arbeitet Rheinmetall daran, sein Portfolio zu erweitern: Die Rüstungsfirma hat ein Gemeinschaftsunternehmen mit Iceye gegründet, um im zweiten oder dritten Quartal 2026 mit der Produktion von Satelliten in Neuss zu beginnen. In dem dortigen Rheinmetall-Werk wurden bislang Autoteile gebaut, dieser Geschäftsbereich wird aber abgegeben und die Produktion auf Militärgüter und Satelliten umgestellt.
"Moderne Streitkräfte sind auf den Zugang zu und die Kontrolle über weltraumgestützte Aufklärung, Kommunikation und Einsatzführung angewiesen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger nach der Auftragserteilung durch das Bundeswehr-Beschaffungsamt. "Als digitales Systemhaus leisten wir hier gemeinsam mit unseren europäischen Partnern unseren Beitrag." Iceye-Chef Rafal Modrzewski sagte: "Weltraumgestützte Aufklärung ist die Grundlage moderner Verteidigung, aber sie ist nicht mehr nur strategisch relevant, sondern auch ein taktisches Instrument."
Wettbewerber Helsing hat ebenfalls Weltall-Ambitionen
In seinem geschäftlichen Streben ins Weltall ist Rheinmetall nicht allein in Deutschlands Rüstungsbranche. Der Münchner Drohnenhersteller Helsing schloss unlängst einen Kooperationsvertrag mit dem norwegischen Rüstungsunternehmen Kongsberg. Die beiden Firmen wollen bis 2029 ein Netzwerk aus bis zu 100 Satelliten ins All zu bringen. Es soll den Armeen in Europa eine Aufklärung, Überwachung und Erfassung militärischer Ziele ermöglichen und dabei unabhängig von den USA sein.
Im November hatte die Bundesregierung ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt - mit dem Ziel, Deutschland "glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen". Im Zentrum steht dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat zur Verfügung stellen./wdw/DP/stw
Moin zusammen,
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
Beste Grüße
Na ja, Du hast es versucht, kannst wieder nach Delfie zurück. Und übe weiter im Verunsichern. Das kann man besser.
Hatten wir alles mehrfach (!) schon , kannst wieder weiterziehen!