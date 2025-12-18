Nexus Uranium gibt bekannt, dass der USFS den Beginn des öffentlichen Scoping-Verfahrens für das Projekt Chord im Januar 2026 bestätigt hat

Vancouver, British Columbia – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der U.S. Forest Service („USFS“) bestätigt hat, dass das öffentliche Scoping-Verfahren für die staatlichen Flächen, die dem Uranprojekt Chord in Fall River County (South Dakota) zugrunde liegen, Mitte Januar 2026 aufgenommen wird.

Die Bestätigung des Scoping-Verfahrens ist der nächste wichtige Schritt in einem Genehmigungsverfahren, in dessen Rahmen seit Ende 2024 bereits mehrere entscheidende Meilensteine erreicht wurden. Das Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft Clean Nuclear Energy Corp. mittlerweile folgende Etappenziele erreicht: Genehmigung des Plan of Operations (Betriebsplan), Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS, Abschluss der Beratungen vor dem Scoping-Verfahren und Fertigstellung von technischen Fachberichten. Damit ist das Projekt positioniert, um in die formelle öffentliche Prüfungsphase gemäß dem National Environmental Policy Act („NEPA“) überzugehen.

„Mit dieser Bestätigung vom USFS machen wir einen bedeutenden Fortschritt“, so Jeremy Poirier, Chief Executive Officer. „Wir haben jeden erforderlichen Schritt systematisch umgesetzt, um die öffentliche Scoping-Phase zu erreichen und haben nun einen klaren Weg zur Erlangung einer Bohrgenehmigung vor uns. Auch angesichts unserer bevorstehenden Anhörung vor der staatlichen Mineralbehörde gemäß Section 36 gehen wir davon aus, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für Chord sein wird.“

Erreichte Meilensteine im Genehmigungsverfahren

Im Rahmen des bundesstaatlichen Genehmigungsverfahrens für das auf vom USFS verwalteten Flächen gelegene Gebiet October Jinx wurden die folgenden Meilensteine erreicht:

- November 2024: Annahme des Plan of Operations durch den USFS

- Juli 2025: Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS, mit der ein Rahmen für die Prüfung gemäß NEPA und das Scoping-Verfahren durch einen unabhängigen Auftragnehmer festgelegt wurde

- 3.-4. Quartal 2025: Treffen mit Mitarbeitern des USFS vor Aufnahme des Scoping-Verfahrens