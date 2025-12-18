    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Einstiegschance! Dieser Dividenden-Dauerbrenner handelt mit 33 Prozent Abschlag

    2025 war für Rational-Anleger ein Jahr zum Vergessen. Nach einer Phase der Kursstagnation sieht die Schweizer Großbank UBS nun den idealen Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen.

    Die Aktie von Rational hatte es zuletzt nicht leicht. Sorgen über US-Zölle, eine vorübergehende Wachstumsdelle und der bewusste Verzicht auf Preiserhöhungen drückten auf die Stimmung. Doch laut der neuesten Analyse der UBS ist der Dip eine Einladung für Anleger. Die Analysten haben ihr Rating von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben.

    Beflügelt von dem Upgrade legt die Aktie legt am Donnerstag rund 4 Prozent zu. 

    Das Hauptargument der UBS ist die historisch günstige Bewertung. Aktuell handelt die Rational-Aktie mit einem Abschlag von rund 33 Prozent gegenüber ihrem 10-Jahres-Durchschnitt (gemessen am EV/EBIT-Multiplikator). Da das Unternehmen in den letzten zwei Quartalen bereits wieder ein organisches Wachstum von über 8 Prozent verzeichnete, scheint das Chance-Risiko-Verhältnis äußerst attraktiv. Die Experten gehen davon aus, dass die Zoll-Problematik im US-Markt vom Markt bereits eingepreist wurde.

    Trotz der Zoll-Diskussion bleibt Nordamerika ein zentraler Pfeiler. Die UBS-Experten haben die Expansionspläne großer US-Restaurantketten (Key Accounts) analysiert und erwarten hier ein solides Basiswachstum von etwa 6 Prozent. Zusätzliche Impulse sollen durch notwendige Ersatzinvestitionen und geplante Preiserhöhungen im Jahr 2026 kommen.

    In Europa setzt man hingegen auf den Ersatzzyklus. Steigende Reallöhne und staatliche Förderungen, insbesondere in Deutschland, dürften Gastronomen dazu bewegen, in effizientere Geräte wie den iCombi oder den Hochgeschwindigkeits-Ofen iHexagon zu investieren.

    Ein spannender Joker liegt nach Meinung der UBS im Reich der Mitte. Im ersten Quartal 2026 bringt Rational einen speziell für den chinesischen Markt entwickelten Kombidämpfer heraus. Großkunden wie Yum China (KFC) planen massiv neue Filialen, was die Absatzzahlen stützen dürfte.

    Finanziell steht Rational blendend da. Die UBS rechnet damit, dass das Unternehmen bis Ende 2026 eine Nettoliquidität von rund 270 Millionen Euro anhäufen wird. Das lässt Raum für Spekulationen: Neben der regulären Dividende (70 Prozent Ausschüttungsquote) halten die Analysten eine Sonderdividende für möglich – ein Szenario, das die Aktie für Anleger zusätzlich versüßen könnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
