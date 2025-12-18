BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, während Beiersdorf wegen Nivea einen Rückgang um 16 Prozent verzeichnet habe. Interessanterweise hätten die Hamburger aber zugleich dank der Marke Nivea Marktanteile hinzugewonnen./tav/ajx
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 94,06EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.
