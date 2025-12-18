Friedrich Vorwerk Group Aktie mit starker Tagesperformance - 18.12.2025

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 81,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,55 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Friedrich Vorwerk Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,05€, mit einem Plus von +4,58 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Friedrich Vorwerk Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,92 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -9,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group +186,43 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,67 % 1 Monat -7,90 % 3 Monate +8,92 % 1 Jahr +203,82 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd.EUR € wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.