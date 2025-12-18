    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    EUR/USD stabil bei 1,17215 USD

    EUR/USD stabil bei 1,17215 USD, Veränderung nur -0,16 %.

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit -0,16 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,17215USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,04 %
    1 Monat +1,45 %
    3 Monate -0,34 %
    1 Jahr +13,45 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,084480USD. Heute steht er bei 1,17215USD. Das Investment wäre auf 1.080,84USD gewachsen – eine Steigerung von +8,08 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer stabilisierenden Phase zielt der Kurs auf den 1,18er-Bereich ab, unterstützt durch technische Widerstände und positive Marktimpulse. Die letzten 14 Tage zeigen eine moderate Erholung, mit Widerständen bei 1,1763 und 1,1830 sowie Unterstützungen bei 1,1615 und 1,1608.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

