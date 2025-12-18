EXIM Bank stockt Absichtserklärungen für Lieferkette von Graphite One auf 2,07 Milliarden $ auf

G1 setzt Gespräche mit unterschiedlichen Abteilungen der US-Regierung hinsichtlich koordinierter Beteiligung an Fertigstellung von Projektfinanzierung fort

Management von G1 führt Gespräche mit 5 führenden Investmentbanken Nordamerikas, um die restlichen 30 % der Kapitalkosten zu finanzieren

18. Dezember 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX.V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es von der Export-Import Bank of the United States („EXIM“) geänderte, unverbindliche Absichtserklärungen (Letters of Interest, „LoI“) hinsichtlich einer potenziellen Fremdfinanzierung erhalten hat. Die zuvor abgegebene LoI von EXIM hinsichtlich der Finanzierung des unternehmenseigenen Projekts Graphite Creek nördlich von Nome in Alaska (das „Projekt“) wird von 570 Millionen $ auf 670 Millionen $ aufgestockt, während die LoI von EXIM hinsichtlich der von G1 geplanten Produktionsanlage für moderne Graphitmaterialien im Nordosten von Ohio von 325 Millionen $ auf 1,4 Milliarden $ aufgestockt wird – mit einer Rückzahlungsfrist von 15 Jahren im Rahmen der Initiative „Make More in America“ von EXIM. Die Aufstockung der Absichtserklärung hinsichtlich der Anlage in Ohio wird eine stufenweise Erhöhung der Produktionskapazität von jeweils von 25.000 Tonnen auf eine jährliche Produktionsrate von 100.000 Tonnen Anodenaktivmaterial unterstützen. Die kombinierten Absichtserklärungen von EXIM hinsichtlich der zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkettenlösung von Graphite One belaufen sich nunmehr auf insgesamt 2,07 Milliarden $.

Die Aufstockungen wurden nach einem Treffen zwischen Chairman Jovanovic und dem CEO von G1, Anthony Huston, am Hauptsitz von EXIM in Washington, D.C., beschlossen. Die Absichtserklärungen werden im Rahmen der Initiativen „Make More in America“ und „China and Transformational Exports Program“ (CTEP) von EXIM umgesetzt.

„Graphite One gestaltet die Graphitlieferkette Amerikas von Grund auf – von der größten Naturgraphitlagerstätte des Landes in Alaska bis hin zu Verarbeitungsanlagen in Ohio“, sagte Chairman Jovanovic. „Dies ist genau jene Art von Projekt, die Präsident Trumps Agenda fordert: die Sicherung kritischer Mineralien, die Wiederbelebung der amerikanischen Produktionskapazitäten und die Unterstützung der Arbeitsplätze der Zukunft in unserem großartigen Land.“