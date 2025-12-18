Mick Knauff: Wo die Rendite 2026 liegt!

Zugleich blickt er auch zurück auf das spannende Börsenjahr 2025. Und das hatte es wirklich in sich. KI-Trade, Trump, die Zinswende in den USA, neue Allzeithochs beim DAX und die Rohstoff-Rallye bei Gold und jetzt Silber – um nur einige der heißen Eisen für dieses Jahr zu nennen.

Am Markt ist Bewegung zu spüren. Statt einer Jahresend-Rallye orientieren sich die Anleger seit November vermehrt an Valuetiteln, die im Hype des KI-Trades wenig Beachtung gefunden haben. Die Sektorrotation scheint im vollen Gange.