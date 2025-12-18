Börse, Baby
Mick Knauff: Wo die Rendite 2026 liegt!
Der renommierte Börsenexperte Mick Knauff gewährt exklusive Einblicke in seine persönliche Einschätzung für das Börsenjahr 2026.
- Mick Knauff analysiert Börsenjahr 2026 und 2025.
- Anleger fokussieren sich auf Valuetitel, Sektorrotation.
- Trends und Gewinnerunternehmen für die Zukunft im Blick.
- Report: Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
Zugleich blickt er auch zurück auf das spannende Börsenjahr 2025. Und das hatte es wirklich in sich. KI-Trade, Trump, die Zinswende in den USA, neue Allzeithochs beim DAX und die Rohstoff-Rallye bei Gold und jetzt Silber – um nur einige der heißen Eisen für dieses Jahr zu nennen.
Am Markt ist Bewegung zu spüren. Statt einer Jahresend-Rallye orientieren sich die Anleger seit November vermehrt an Valuetiteln, die im Hype des KI-Trades wenig Beachtung gefunden haben. Die Sektorrotation scheint im vollen Gange.
Zeit Mick Knauff zu fragen! Der renommierte Börsenexperte zeigt auf, welche Trends den Markt künftig prägen könnten und welche Unternehmen das Potenzial haben, zu den Gewinnern von morgen zu zählen.
Mick Knauff (links) schaut gemeinsam mit Krischan Orth auf das Börsenjahr 2025 und gibt auch einen Ausblick auf 2026
Denn: Holy Moly, Mick Knauff ist zu Gast bei Börse, Baby! Und er spricht Klartext: über die wichtigsten Entwicklungen 2025 und welche Chancen der Aktienmarkt 2026 birgt.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion