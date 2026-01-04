    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsiShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

    BofA-Studie

    Wird 2026 das Jahr der Small Caps?

    Small-Cap-Aktien könnten 2026 die großen Gewinner sein. Mit starkem Gewinnwachstum, Zinssenkungen und steigenden US-Kapitalausgaben erwartet die Bank of America eine Outperformance gegenüber Mid- und Large-Caps.

    Für Sie zusammengefasst
    • Small-Cap-Aktien könnten 2026 outperformen.
    • Gewinnwachstum von 18% treibt Small Caps an.
    • Zinssenkungen und Investitionen fördern kleine Firmen.
    Wird 2026 das Jahr der Small Caps?
    Die Bank of America (BofA) zeigt sich für das Jahr 2026 äußerst optimistisch, was Small-Cap-Aktien betrifft. Die Analysten erwarten, dass diese Aktien Mid- und Large-Caps übertreffen werden, nachdem sie 2025 verschiedenen Herausforderungen gegenüberstanden. Ein zentrales Argument für die positive Aussicht auf Small Caps ist das erwartete starke Gewinnwachstum.

    Laut Jill Carey Hall, US-Aktienstrategin und Leiterin der Small-/Mid-Cap-Strategie bei BofA, wird das Gewinnwachstum der Haupttreiber für die Outperformance von Small-Caps sein. Die Konsensprognosen für 2026 gehen von einem EPS-Wachstum von 18 Prozent für Small Caps aus, während Mid Caps mit 16 Prozent und Large Caps mit nur 13 Prozent rechnen dürfen. In der Vergangenheit haben Small Caps in Phasen, in denen ihr Gewinnwachstum schneller anzieht als das der großen Unternehmen, im Durchschnitt um 9 Prozentpunkte besser abgeschnitten.

    "In den letzten 25 Jahren haben Small-Caps in 75 Prozent der Fälle besser abgeschnitten, wenn ihr Gewinnwachstum das der großen Unternehmen übertroffen hat", erklärt Hall.

    Zudem dürften sinkende Zinsen durch die US-Notenbank Small Caps weiter begünstigen. Die Ökonomen der BofA erwarten, dass die Fed bis Ende 2026 drei weitere Zinssenkungen vornimmt. Von diesen Maßnahmen könnten insbesondere Small Caps profitieren, da nahezu die Hälfte ihrer Schulden kurzfristig oder variabel verzinst ist. "Jede zusätzliche Zinssenkung um 25 Basispunkte reduziert die Auswirkungen auf die Small Caps um rund 2 Prozentpunkte", so Hall.

    Ein weiterer positiver Faktor für kleinere Unternehmen ist der zu erwartende Anstieg der US-Investitionen. Historisch gesehen korrelieren die Verkaufszahlen der Small-Caps stark mit den Trends bei den US-Kapitalausgaben. In Verbindung mit möglichen Erleichterungen bei Zöllen und regulatorischen Belastungen schafft dies ein günstiges Umfeld für kleinere Unternehmen.

    "Small Caps waren durch die Zölle besonders gefährdet, da ihre Margen schmaler sind. Eine Reduzierung dieser Zölle würde diesen Unternehmen daher überproportional zugutekommen", betont Hall.

    Auch die aktuelle Marktpositionierung ist ein unterstützendes Element. Portfoliomanager haben Small Caps deutlich untergewichtet. Laut BofA-Research machen diese nur 1,8 Prozent der Portfolios aus. Trotz dieser Zurückhaltung zeigt sich eine zunehmende Nachfrage nach einzelnen Small-Cap-Aktien, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hindeutet.

    Fazit: Insgesamt rechnet die BofA im kommenden Jahr mit einer starken Performance der Small-Cap-Aktien, die durch die Erholung der Unternehmensgewinne, Zinssenkungen und den Kapitalausgabenzyklus unterstützt wird.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



