    North American Niobium and Critical Minerals Corp. erweitert Landpaket in Québec

    Vancouver, British Columbia – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / North America Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es weitere Mineralkonzessionsgebiete in Québec erworben hat. Das Unternehmen hat (i) das Konzessionsgebiet Seigneurie durch den Erwerb zusätzlicher Schürfrechte erweitert und (ii) ein neues Explorationsprojekt in der Gemeinde Escoumins hinzugefügt.

     

    Diese Erwerbe stärken das strategische Profil des Unternehmens in geologisch vielversprechendem Gelände und versetzen North American Niobium in die Lage, eine Pipeline an Explorationszielen für Seltenerdmetalle („REE“) und kritische Mineralien weiterzuentwickeln.

     

    Strategische Gründe für Landerweiterung

     

    Das erweiterte Landpaket spiegelt einen disziplinierten, geologisch orientierten Ansatz zur Konsolidierung von Konzessionsgebieten in unzureichend erkundeten, jedoch vielversprechenden Gebieten wider. Das Projekt Escoumins und insbesondere das Projekt Seigneurie weisen geologische Merkmale auf, die oftmals mit Systemen mit REEs und kritischen Mineralien in Zusammenhang stehen, einschließlich Carbonatite und kalihaltiger felsischer Intrusionen.

     

    Das Management ist davon überzeugt, dass eine frühzeitige Landkonsolidierung in diesen Gebieten das Potenzial für Mineralentdeckungen erhöht.

     

    Projekt Seigneurie – Potenzial für Seltenerdmetalle in Carbonatiten

     

    Das Konzessionsgebiet Seigneurie wurde ursprünglich aufgrund von Unterlagen des Ministère de l‘Énergie et des Ressources naturelles („MERN“) von Québec abgesteckt, in denen ein Carbonatitausbiss innerhalb des Projektgebiets beschrieben wurde. Carbonatite werden weltweit als einer der bedeutsamsten primären Wirte für Seltenerdmetalle und damit in Zusammenhang stehende kritische Mineralien erachtet.

     

    Nachfolgende Arbeiten ergaben anomale Seltenerdmetallwerte, was das geologische Konzept bestätigte und eine weitere Landkonsolidierung unterstützte. Im Rahmen der Erweiterung hat das Unternehmen zwölf zusätzliche Mineralschürfrechte (oder exklusive Explorationsrechte) erworben, wodurch das Konzessionsgebiet Seigneurie erweitert und die Abdeckung entlang eines vielversprechenden, über 27 km langen strukturellen und magmatischen Abschnitts vergrößert wurde (siehe Pressemitteilung vom 29. Oktober 2025).

