    Broadcom, AMD & Co

    Nach dem Sell-off ist vor dem Sell-off? Wer hier drin bleibt, braucht Nerven

    JPMorgan sieht bei Momentum-Aktien eine gefährliche Überfüllung. Nach dem ersten Rutsch wächst das Risiko, dass Anleger gleichzeitig zur Tür drängen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach dem Sell-off ist vor dem Sell-off? Wer hier drin bleibt, braucht Nerven
    Die jüngsten Turbulenzen an den US-Aktienmärkten bestätigen aus Sicht von JPMorgan Chase & Co. eine Entwicklung, vor der die Bank bereits zuvor gewarnt hatte: eine "extreme Überfüllung" bei spekulativen Aktien, die 2025 stark gestiegen sind. In einer aktuellen Analyse stufen die Strategen mehrere Titel als besonders anfällig für eine abrupte Trendwende ein, sollte es zu einem größeren makroökonomischen Schock kommen.

    Konkret identifiziert die Bank sechs Aktien, die sie als spekulative Wachstumswerte einordnet: Broadcom, Advanced Micro Devices, Expedia, Estée Lauder, Invesco und Nucor. Diese Titel seien laut JPMorgan besonders stark von Momentum getrieben und deshalb "anfällig für eine Umkehr". Das Gedränge in hochvolatilen, risikoreichen Aktien habe inzwischen das 99. Perzentil erreicht – ein Niveau, das Bram Kaplan, Leiter der Aktienderivate-Strategie für Amerika bei JPMorgan, als "extrem" bezeichnet. "Diese Unternehmen reagieren empfindlicher auf Schocks, wodurch sie dem Risiko einer plötzlichen Neubewertung ausgesetzt sind", zitiert Bloomberg Kaplan. Er sieht dagegen bei weniger schwankungsanfälligen Titeln ein "attraktiveres Risiko-Ertrags-Profil".

    Die Warnung fiel zeitlich mit einem deutlichen Rücksetzer an den Märkten zusammen. Der S&P 500 verlor am Mittwoch 1,2 Prozent und verzeichnete damit den vierten Verlusttag in Folge, nachdem er erst kürzlich ein Rekordhoch erreicht hatte. Besonders stark gerieten Technologie- und KI-nahe Aktien unter Druck. Broadcom ist seit dem 10. Dezember um mehr als 21 Prozent gefallen, AMD verlor rund 11 Prozent. Auch Nvidia, Microsoft und weitere Chipwerte gaben deutlich nach.

    Auslöser des Ausverkaufs waren zunehmende Sorgen über die Finanzierung des massiven Ausbaus von KI-Rechenzentren. Berichte über stockende Gespräche zu einem milliardenschweren Rechenzentrumsprojekt von Oracle verstärkten die Nervosität zusätzlich. Die Aktie des Unternehmens brach um mehr als fünf Prozent ein. Auch CoreWeave geriet unter Druck, nachdem Leerverkäufer Jim Chanos das Geschäftsmodell kritisiert und auf Risiken durch hohe Verschuldung und schnelle Abschreibungen von KI-Chips hingewiesen hatte.

    JPMorgan ordnet viele der zuletzt stark gefallenen Titel als „spekulative KI-Nutznießer zweiter Ordnung“ ein, die ihre Expansion nicht aus eigener Kraft finanzieren könnten und daher besonders sensibel auf veränderte Finanzierungsbedingungen reagierten. Als mögliche Absicherungsstrategie empfiehlt Kaplan, Positionen in stark gelaufenen Momentum-Aktien zu reduzieren oder abzusichern und stattdessen auf defensivere, weniger volatile Titel zu setzen.

    Zwar gibt es auch Stimmen, die den jüngsten Rücksetzer lediglich als kurzfristige "Geschwindigkeitsbremse" sehen und die langfristige KI-Nachfrage weiter als robust einschätzen. Dennoch wächst laut JPMorgan das Risiko, dass der KI-Handel nicht mehr alle Aktien gleichermaßen trägt – und Anleger gezwungen sind, klarer zwischen Gewinnern und Verlierern zu unterscheiden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
    Broadcom, AMD & Co Nach dem Sell-off ist vor dem Sell-off? Wer hier drin bleibt, braucht Nerven JPMorgan sieht bei Momentum-Aktien eine gefährliche Überfüllung. Nach dem ersten Rutsch wächst das Risiko, dass Anleger gleichzeitig zur Tür drängen.
