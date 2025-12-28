    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Jahresrückblick der Märkte

    Das Jahr, das alle überraschte: Was Anleger aus 2025 wirklich lernen

    Technologie, Anleihen und Gold prägten das Jahr 2025. Barclays erklärt, warum Geduld sich auszahlte und was Anleger für 2026 wissen müssen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologie und Anleihen prägten 2025 stark.
    • Aktienmärkte erholten sich trotz politischer Unsicherheiten.
    • Gold profitierte von Unsicherheit, Ölpreise unter Druck.
    Jahresrückblick der Märkte - Das Jahr, das alle überraschte: Was Anleger aus 2025 wirklich lernen
    Die Finanzmärkte haben 2025 ihre eigene Logik bewiesen. Nachlassende Inflation und der Hype um künstliche Intelligenz prägten bereits das Jahr 2024. Im Folgejahr dominierten dagegen Unsicherheit, politische Spannungen und offene Zinsfragen. Dennoch schlossen viele Märkte das Jahr mit soliden Gewinnen ab. Barclays ordnet das Jahr als Beleg für die Widerstandskraft der Kapitalmärkte ein. Wer investiert blieb, erlebte nach zwischenzeitlichen Rückschlägen häufig eine Erholung.

    Aktienmärkte trotzen der Unsicherheit

    Aktien legten weltweit überwiegend zu. Vor allem Technologieunternehmen stachen hervor. Firmen mit Fokus auf künstliche Intelligenz erzielten starke Gewinne. Große US-Technologiekonzerne lieferten erneut überzeugende Ergebnisse. Auch Japan profitierte von staatlicher Unterstützung und einem schwächeren Yen, der Exporte begünstigte. Europa holte auf, weil höhere Staatsausgaben das Wachstum stützten. Schwellenländer zeigten ein uneinheitliches Bild und litten zeitweise unter neuen Handelsspannungen. Barclays betont, dass einseitige Wetten auf einzelne Sektoren Risiken erhöhen und breite Streuung stabilisiert.

    Anleihen feiern ihr Comeback

    Anleihen rückten 2025 wieder stärker in den Fokus. Die Renditen lagen auf einem attraktiven Niveau. US-Staatsanleihen erzielten rund 4 Prozent Rendite und übertrafen phasenweise die Inflation. Unternehmensanleihen hielten sich gut, während Hochzinsanleihen unter politischen Sorgen litten. Insgesamt bestätigte sich ihre Rolle als Stabilisator in schwankenden Marktphasen, so Barclays.

    Rohstoffe zwischen Sicherheit und Überangebot

    Gold gehörte zu den Gewinnern des Jahres. Globale Unsicherheit erhöhte die Nachfrage nach stabilen Anlagen. Ölpreise gerieten dagegen unter Druck, weil ein Überangebot und Lieferkettenprobleme belasteten. Industriemetalle wie Kupfer und Lithium profitierten von der Nachfrage aus Rechenzentren und der Elektromobilität.

    Der US-Dollar bleibt unruhig

    Der US-Dollar zeigte starke Schwankungen. Erwartete Zinssenkungen schwächten ihn zunächst. Spätere Entscheidungen der US-Notenbank sorgten für eine Gegenbewegung. Für Anleger mit Auslandsinvestments wurde deutlich, wie stark Währungseffekte Renditen beeinflussen können.

    Ausblick auf 2026

    Verbraucher blieben ausgabefreudig, Unternehmen in den USA erzielten robuste Gewinne. Die Inflation ging zurück, überschritt aber immer wieder die Zielmarken der Zentralbanken. Nach Einschätzung von Barclays dürfte auch das nächste Jahr nicht frei von Überraschungen bleiben. Veränderungen im Welthandel und politische Entscheidungen könnten die Märkte zeitweise verunsichern. Zugleich sieht das Institut die langfristigen Wachstumstreiber weiter intakt. Technologischer Fortschritt, der Ausbau sauberer Energien und Innovationen im Gesundheitssektor prägen aus Sicht von Barclays weiterhin die globale Wirtschaft. Auch wenn sich die Marktbedingungen laufend wandeln, bleiben viele ihrer fundamentalen Antriebskräfte bestehen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


