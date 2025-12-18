Börsen Update Europa - 18.12. - ATX schwach -0,67 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.931,65 PKT und steigt um +0,09 %. Top-Werte: Rational +4,78 %, Kion Group +2,59 %, United Internet +2,24 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,49 %, Carl Zeiss Meditec -1,55 %, Sartorius Vz. -1,41 %

Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 24.013,83 PKT und steigt um +0,49 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,84 %, Deutsche Bank +1,46 %, Zalando +1,27 % Flop-Werte: Rheinmetall -1,68 %, Scout24 -1,10 %, Brenntag -0,83 %

Der TecDAX steht bei 3.523,67 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: PNE +2,87 %, United Internet +2,24 %, SUESS MicroTec +1,95 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,43 %, Elmos Semiconductor -1,82 %, Carl Zeiss Meditec -1,55 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.703,19 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,84 %, Inditex +2,19 %, Adyen Parts Sociales +2,01 %

Flop-Werte: Rheinmetall -1,68 %, Anheuser-Busch InBev -1,06 %, Hermes International -0,94 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.170,81 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: EVN +1,20 %, OMV +1,02 %, Andritz +0,70 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -3,68 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,52 %, UNIQA Insurance Group -2,32 %

Der SMI bewegt sich bei 13.049,61 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,83 %, UBS Group +1,82 %, Holcim +1,41 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,57 %, Givaudan +0,12 %, Roche Holding +0,21 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.095,98 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +2,67 %, ENGIE +1,62 %, EssilorLuxottica +1,30 %

Flop-Werte: Kering -1,75 %, Renault -1,48 %, Hermes International -0,94 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.804,76 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +3,38 %, Sandvik +2,54 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,33 %

Flop-Werte: Getinge (B) -0,41 %, Essity Registered (B) -0,20 %, Assa Abloy Registered (B) -0,05 %