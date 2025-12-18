Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.12. - ATX schwach -0,67 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 24.013,83 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,84 %, Deutsche Bank +1,46 %, Zalando +1,27 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,68 %, Scout24 -1,10 %, Brenntag -0,83 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.931,65 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Rational +4,78 %, Kion Group +2,59 %, United Internet +2,24 %
Flop-Werte: Delivery Hero -4,49 %, Carl Zeiss Meditec -1,55 %, Sartorius Vz. -1,41 %
Der TecDAX steht bei 3.523,67 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: PNE +2,87 %, United Internet +2,24 %, SUESS MicroTec +1,95 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,43 %, Elmos Semiconductor -1,82 %, Carl Zeiss Meditec -1,55 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.703,19 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,84 %, Inditex +2,19 %, Adyen Parts Sociales +2,01 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,68 %, Anheuser-Busch InBev -1,06 %, Hermes International -0,94 %
Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.170,81 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: EVN +1,20 %, OMV +1,02 %, Andritz +0,70 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -3,68 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,52 %, UNIQA Insurance Group -2,32 %
Der SMI bewegt sich bei 13.049,61 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,83 %, UBS Group +1,82 %, Holcim +1,41 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,57 %, Givaudan +0,12 %, Roche Holding +0,21 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.095,98 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +2,67 %, ENGIE +1,62 %, EssilorLuxottica +1,30 %
Flop-Werte: Kering -1,75 %, Renault -1,48 %, Hermes International -0,94 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.804,76 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +3,38 %, Sandvik +2,54 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,33 %
Flop-Werte: Getinge (B) -0,41 %, Essity Registered (B) -0,20 %, Assa Abloy Registered (B) -0,05 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.