thyssenkrupp nucera Aktie mit Kurssprung +5,90 % - 18.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die thyssenkrupp nucera Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,90 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der thyssenkrupp nucera Aktie. Nach einem Plus von +5,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,8450€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Obwohl sich die thyssenkrupp nucera Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,18 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +6,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,21 %. Im Jahr 2025 gab es für thyssenkrupp nucera bisher ein Minus von -21,59 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,47 % 1 Monat +0,21 % 3 Monate -15,18 % 1 Jahr -19,16 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag …

Mit einer Rückkehr über 24.000 Punkte tut sich der Dax am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor Inflationsdaten aus den USA schwer. Gegen Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf …

Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA ist der Dax am Donnerstag im frühen Handel unter der Marke von 24.000 Punkten geblieben. Nach der ersten Handelsstunde auf Xetra pendelte der Leitindex mit …

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.