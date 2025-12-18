    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera

    thyssenkrupp nucera Aktie mit Kurssprung +5,90 % - 18.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die thyssenkrupp nucera Aktie bisher um +5,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.

    Foto: thyssenkrupp nucera

    thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

    thyssenkrupp nucera aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die thyssenkrupp nucera Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,90 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der thyssenkrupp nucera Aktie. Nach einem Plus von +5,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,8450. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die thyssenkrupp nucera Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,18 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +6,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,21 %. Im Jahr 2025 gab es für thyssenkrupp nucera bisher ein Minus von -21,59 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,47 %
    1 Monat +0,21 %
    3 Monate -15,18 %
    1 Jahr -19,16 %

    Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

    thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?


    Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000



