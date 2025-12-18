    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Kupferproduzent Aurubis bezieht künftig auch aus Schweden

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupfermine in Nordschweden liefert an Aurubis.
    • 50% der 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat geplant.
    • Abmachung stärkt europäische Unabhängigkeit.
    Kupferproduzent Aurubis bezieht künftig auch aus Schweden
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG/BERLIN/KIRUNA (dpa-AFX) - Eine noch im Bau befindliche Kupfermine in Nordschweden soll künftig rund die Hälfte der jährlich erwarteten 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat an den deutschen Produzenten Aurubis liefern. Beide Seiten unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung in der schwedischen Botschaft in Berlin.

    Die Mine des schwedischen Konzerns Viscaria soll Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. Im Jahr darauf beginnen demnach die Lieferungen nach Deutschland. Zum finanziellen Umfang des Vertrags wurde nichts bekannt.

    Für den Kupferproduzenten Aurubis ist es ein vergleichsweise kleiner Deal. Die erwartete Menge macht den Angaben zufolge lediglich rund 2,5 Prozent der Gesamtmenge aus, die das Hamburger Unternehmen aus seinem Liefernetz bezieht. Gleichwohl bewerten beide Seiten die Abmachung als wichtiges Signal für eine größere europäischere Unabhängigkeit bei wichtigen Metallen.

    Aurubis kauft Kupferkonzentrat von Minen und Händlern. In seinen Hütten und Recyclingwerken im In- und Ausland verarbeitet der Konzern, der rund 7.100 Mitarbeiter beschäftigt, das Konzentrat und etwa Altkupfer zu sogenannten Kupferkathoden. Das sind Platten aus nahezu reinem Kupfer. Aus den Kathoden stellt Aurubis Vorprodukte her wie Drähte, Bleche und Folien. Kupfer gilt als zentraler Bestandteil für viele wichtige Technologien wie alternative Antriebe, Rechenzentren oder Windenergie./maa/DP/jha

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 116,9 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

    Kupferproduzent Aurubis bezieht künftig auch aus Schweden
