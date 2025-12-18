Refined Energy Corp. genehmigt Bohrprogramm auf dem Projekt Dufferin

Vancouver, British Columbia, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Vorschlag von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) für ein Bohrprogramm genehmigt wurde. Refined hat die erste Zahlung geleistet und es werden nun die Auftragnehmer für die Durchführung des Programms ausgewählt.

Wie in der Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 beschrieben, basiert das Programm auf den Ergebnissen geophysikalischer und technischer Arbeiten in Kombination mit modernen interpretativen Analysen, um die vielversprechendsten Ziele zu definieren. Der Vorschlag für Phase I umfasst bodengestützte Gravitations- und elektromagnetische Untersuchungen sowie drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m, um zwei unterschiedliche Leiter im Konzessionsgebiet Dufferin West zu untersuchen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $, vorbehaltlich Anpassungen abhängig vom Zeitplan, vom Fortschritt sowie von den laufenden Ergebnissen. Das Programm ist so strukturiert, dass es mit Fortdauer der Bohrungen und der Ermittlung neuer Ziele erweitert werden kann.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass das erste Programm zur Erprobung dieser ausgeprägten Leiter anhand von Bohrungen bestätigt wurde. Wir sind nun gut aufgestellt, um das Bohrprogramm im ersten Quartal 2026 durchzuführen und die optimalen Winterbedingungen zu nutzen. Es ist spannend für Refined, das erste Bohrprogramm im ertragreichen Athabasca-Becken in Angriff zu nehmen.“

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinen Projekten Dufferin, Milner und Basin, die sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befinden, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.