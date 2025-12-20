Eine zweistellige Rendite aus einem Land ohne Quellensteuer!

Nachdem wir in der vergangenen Woche einen genaueren Blick auf die Dividendenpolitik von Canadian Natural Resources geworfen haben, einer Aktie aus dem Öl- und Gasbereich, die für ihre solide Dividendenrendite und starke Unternehmensstrategie bekannt ist, wollen wir uns in diesem Dividenden-Radar also eine Investment-Holding genauer unter die Lupe nehmen.

Pacific Century Regional Developments ist eine dieser Dividendenaktien, die Einkommensinvestoren den Atem anhalten lässt. Mit einer hohen Dividendenrendite, die in vielen Jahren zweistellig ausfällt, zieht die Aktie immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Und das Beste: Da das Unternehmen in Singapur ansässig ist, fällt keine Quellensteuer auf die Dividenden an – brutto kommt die Ausschüttung bei deutschen Anlegern an.

Pacific Century Regional Developments (PCRD) ist keine typische Dividendenaktie, die aus stabilen operativen Einnahmen Dividenden erwirtschaftet. Stattdessen handelt es sich um eine Investment-Holding, die in verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation (PCCW), Medien, Logistik und Immobilien tätig ist. Das Unternehmen erzielt Erträge nicht direkt aus operativen Geschäften, sondern durch Beteiligungen an anderen Unternehmen und deren Erträgen. Diese Unternehmensstruktur macht die Dividendenausschüttung volatil und abhängig von den Entscheidungen des Managements bezüglich Kapitalallokation und Beteiligungsverkäufen.

Dadurch gehen die außergewöhnlich hohen Renditen oft mit Unsicherheit einher. In diesem Fall ist die Dividende weit von einem sicheren, stetig wachsenden Cashflow entfernt, wie ihn beispielsweise der US-REIT Universal Health (hier im Radar) oder der Versicherer Aegon aus dem Radar in der Woche davor, bieten. Vielmehr speisen sich die Ausschüttungen aus einer Strategie, die von Beteiligungen und Desinvestitionen abhängt – ein Geschäftsmodell, das nicht jedes Jahr stabile Ausschüttungen garantiert.

Dividendenhistorie: Hohe Ausschüttungen, aber stark schwankend

Die Dividendenhistorie von PCRD zeigt deutliche Schwankungen. In einigen Jahren, etwa 2024, wurde eine hohe Ausschüttung von 0,07 Singapur-Dollar (SGD) pro Aktie ausgezahlt, was gemessen am Kurs zum Jahresende 2024 einer bemerkenswerten Dividendenrendite von 21,8 Prozent entsprach. In anderen Jahren lag die Dividende deutlich niedriger, etwa 2022 mit nur 0,01 SGD pro Aktie und einer Rendite von lediglich 2,56 Prozent.

Solche Schwankungen sind typisch für Holdinggesellschaften, deren Ausschüttungspolitik nicht streng an operative Ergebnisse gebunden ist. Entsprechend gibt es auch keine Prognosen von Analysten zu möglichen Ausschüttungen in den nächsten Jahren. Immerhin hat das Unternehmen seit 2018 verlässlich jedes Jahr Dividenden ausgezahlt mit einer durchschnittlichen Rendite von mehr als 12 Prozent, ob es aber so weitergeht, hängt vom Geschäftsverlauf ab.

Geschäftsergebnisse: Volatilität statt Kontinuität

Das Unternehmen weist in den Jahresabschlüssen häufig schwankende Ergebnisse auf, was die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Dividendenhöhe unterstreicht. Während es in einigen Jahren Erträge aus Beteiligungen oder durch deren Verkauf erzielt hat, zeigten andere Jahre Verluste oder stagnierende Gewinne. PCRD hat es mehrfach geschafft, trotzdem Dividenden zu zahlen, was aber oft die Frage aufwirft, ob diese Zahlungen nachhaltig sind oder an die Liquiditätsreserven gehen. Andererseits sorgt die Beteiligung an dem Telekom-Riesen PCCW aus Hongkong für einen zumindest relativ verlässlichen Einnahmenstrom.

Dividendenstrategie: Keine Formel, sondern Managemententscheidung

Es gibt keine feste Dividendenformel bei Pacific Century Regional Developments. Stattdessen entscheidet der Vorstand Jahr für Jahr, wie viel von den verfügbaren Mitteln als Dividende ausgeschüttet wird. Dies führt zu einer hohen Volatilität der Ausschüttungen. Feste Aussagen wie bei anderen Unternehmen, die beispielsweise eine Ausschüttungsquote von 70 Prozent oder bei REITs sogar mindestens 90 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens, gibt es bei PCRD nicht. Für Einkommensinvestoren bedeutet das: Wer auf Planbarkeit und stetiges Wachstum setzt, könnte enttäuscht werden.

Risiken: Hohe Rendite, hohes Risiko

Die hohe Dividendenrendite von Pacific Century Regional Developments ist verlockend, aber nicht ohne Risiken. Anleger sollten sich bewusst sein, dass das Unternehmen in schwierigen Jahren möglicherweise keine oder eine stark reduzierte Dividende auszahlen könnte. Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von der Bewertung und Veräußerung von Beteiligungen, was das Geschäftsmodell wenig planbar macht.

Steuerlicher Vorteil: Kein Quellensteuerabzug aus Singapur

Ein klarer Vorteil für deutsche Anleger ist die steuerliche Behandlung der Dividende: Singapur erhebt keine Quellensteuer auf die Dividenden. Das bedeutet, dass die Ausschüttung brutto bei den deutschen Anlegern ankommt und nicht durch einen Steuerabzug im Ursprungsland gemindert wird. In Deutschland unterliegt die Dividende der Abgeltungsteuer von 25 Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Dieser Vorteil kann bei hohen Dividendenrenditen wie bei Pacific Century Regional Developments zu einer spürbaren Ersparnis führen.

Fazit: Hohe Rendite, aber nur für risikobewusste Anleger

Pacific Century Regional Developments ist keine typische Dividendenaktie für sicherheitsorientierte Anleger. Die hohe Dividendenrendite und der steuerliche Vorteil sind verlockend, aber die Volatilität der Ausschüttungen und die Abhängigkeit von der Unternehmensstrategie machen die Aktie eher zu einer riskanteren Einkommensquelle. Wer sich jedoch der Schwankungen bewusst ist und bereit ist, diese in Kauf zu nehmen, könnte mit dieser Aktie eine attraktive Ergänzung für sein Dividendenportfolio finden.

Beispielrechnung für 12.000 Euro Dividende

Um zu berechnen, welchen Einsatz Anleger auf den Tisch legen müssen, um mit Pacific Century Regional Developments auf Dividendeneinnahmen von 12.000 Euro zu kommen, habe ich mich an der Ausschüttung für 2024 orientiert. Die finale Dividende für 2025 wird voraussichtlich erst im Zeitraum zwischen April und Juni 2026 ausgezahlt. Für das vergangene Jahr hatte PCRD insgesamt genau 0,0708 SGD (etwa 0,0468 Euro) ausgeschüttet. Es wären also rund 256.000 PCRD-Aktien notwendig, die aktuell 117.800 SGD kosten. Das entspricht einem außergewöhnlich niedrigen Einsatz von 77.800 Euro.

Zum Vergleich: Bei dem Dividendenaristokrat CNR waren es in der vergangenen Woche etwa 232.000 Euro, bei dem REIT UHT in der Woche davor 160.000 Euro und beim Versicherer Aegon rund 220.000 Euro.

Zur Information: Der Dividenden-Radar macht eine kleine Pause über die Feiertage. Die nächste Ausgabe erscheint am 10. Januar 2026. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Übersicht zur Dividende von Pacific Century Regional Developments (PCRD)*

Marktkapitalisierung: 1,19 Milliarden SGD (786 Millionen Euro)

Dividende erhöht: 2 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 2 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 8 Jahre in Folge



Zeitplan

26.08.2025: Dividendenankündigung

09.09.2025: Ex-Tag

10.09.2025: Record Day

30.09.2026: Dividendenzahlung

* Quelle: Pacific Century Regional Development, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr* Dividendenrendite in %** Dividende in SGD 2025 4,78 (nur interim)*** 0,022 (nur interim)*** 2024 21,82 0,0708 2023 10,12 0,042 2022 2,56 0,01 2021 19,27 0,0636 2020 21,56 0,069 2019 17,63 0,0626 2018 23,51 0,087 2017 --- ---

* Quellen: PCRD, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 der aktuelle Kurs und nur die Interimsausschüttung, da die Höhe der finalen Dividende noch nicht feststeht.

*** Für 2025 wurde bislang nur eine Interim-Dividende von 0,022 SGD ausgeschüttet. Die finale Ausschüttung wird erst im Frühling 2026 bekannt gegeben.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.