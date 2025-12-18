ThyssenKrupp Nucera steigen erneut nach 'Buy' von Deutscher Bank

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 9,064 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,27 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,65 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/-23,75 % bedeutet.