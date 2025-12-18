AKTIE IM FOKUS
ThyssenKrupp Nucera steigen erneut nach 'Buy' von Deutscher Bank
- Kaufempfehlung der Deutschen Bank treibt Kurs an.
- Thyssenkrupp Nucera erreicht 8,875 Euro Höchststand.
- Solides Ebit und Kostenkontrolle stärken Unternehmen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat am Donnerstag den Kurs von Thyssenkrupp Nucera nochmals angetrieben. Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro lagen die Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.
Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 9,064 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,27 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,65 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/-23,75 % bedeutet.
China erklärt Wasserstoff zur Zukunftstechnologie
China hat offiziell den Startschuss für den großangelegten Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft gegeben. Auf dem 4. Plenum des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, das vom 20. bis 23. Oktober 2025 in Peking stattfand, wurde Wasserstoff erstmals als „Zukunftstechnologie“ definiert.
von https://h2-news.de/author/michael-heeg/ | 05.11.25
