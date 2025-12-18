Rückblick auf Entwicklungen, Preise, Branchentrends (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Zeit, kurz

innezuhalten und die Hausbautrends Revue passieren zu lassen: Bauherren haben

Pläne gemacht, Pläne verworfen, Häuser gebaut, Ideen geteilt und Träume

verwirklicht - und das alles in einer Zeit des Wandels:



Denn schon vor zwei Jahren erlebte die Fertigbauweise ein Jahr der Rekorde: Laut

dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) erreichte der Anteil neu genehmigter

Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise 2024 erstmals mehr als ein Viertel

( Quelle (https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/nachrichten/Mehr-als-

jedes-vierte-neue-Haus-in-Deutschland-ist-ein-Fertighaus-49135362/?utm_source=ch

atgpt.com) ). Für 2025 zeichnet sich eine Fortsetzung dieses Trends ab: Der

Fertighaus-Anteil lag bei rund 26 % ( Quelle (https://www.finanznachrichten.de/n

achrichten-2025-10/66663332-rekord-anteil-von-fertighaeusern-in-deutschland-so-h

och-wie-nie-007.htm?utm_source=chatgpt.com) ).







Deutschland wird vielfältiger, nachhaltiger und individueller. Bauherren setzen

auf zukunftsorientierte Konzepte, die von flexiblen Grundrissen über

energieeffiziente Technik bis hin zu cleveren Raumlösungen reichen. Wer heute

baut, denkt bereits an langfristige Wohnqualität, an ökologische Verantwortung

und an ein Zuhause, das mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf.



Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ...



... ist ungebrochen. Auch wenn die Baukonjunktur 2024 insgesamt schwächelte,

verzeichnete 2025 eine leichte Erholung. So wurden im Zeitraum Januar bis Juli

8,2 % mehr Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Auch der Anteil

an genehmigten Einfamilienhäusern stieg um 15 %. Gleichzeitig wächst die

durchschnittliche Wohnfläche weiter: 2024 lag sie bei 94 m² je Wohnung, die

Pro-Kopf-Fläche erreichte 49,2 m² - ein Rekordwert.



Parallel stieg auch 2025 das Interesse an alternativen Wohnformen: Tiny Houses

oder modulare Minihäuser gewinnen Aufmerksamkeit - als Ausdruck eines Trends zu

nachhaltigerem, flexiblerem und bewusst leichterem Wohnen.



Nachhaltig, flexibel, zukunftssicher: Fertighäuser im Vorteil



Ein weiterer Treiber: das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Vor allem

energieautarke Konzepte, wie z. B. Photovoltaik, Wärmepumpen oder

ressourcenschonende Baustoffe gewinnen an Bedeutung. Genau aus dem Grund setzen

moderne Fertighäuser auf energieeffiziente Bauweise, smarte Haustechnik und

wohngesunde Materialien. Bei Bien-Zenker beginnt nachhaltiges Bauen bereits in

der Planungsphase. Alle Bien-Zenker Häuser sind DGNB-Gold-zertifiziert. Im Werk





