    Hausbaumarkt 2025

    Rückblick auf Entwicklungen, Preise, Branchentrends (FOTO)

    Hausbaumarkt 2025 - Rückblick auf Entwicklungen, Preise, Branchentrends (FOTO)
    Schlüchtern (ots) - Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Zeit, kurz
    innezuhalten und die Hausbautrends Revue passieren zu lassen: Bauherren haben
    Pläne gemacht, Pläne verworfen, Häuser gebaut, Ideen geteilt und Träume
    verwirklicht - und das alles in einer Zeit des Wandels:

    Denn schon vor zwei Jahren erlebte die Fertigbauweise ein Jahr der Rekorde: Laut
    dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) erreichte der Anteil neu genehmigter
    Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise 2024 erstmals mehr als ein Viertel
    ( Quelle (https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/nachrichten/Mehr-als-
    jedes-vierte-neue-Haus-in-Deutschland-ist-ein-Fertighaus-49135362/?utm_source=ch
    atgpt.com) ). Für 2025 zeichnet sich eine Fortsetzung dieses Trends ab: Der
    Fertighaus-Anteil lag bei rund 26 % ( Quelle (https://www.finanznachrichten.de/n
    achrichten-2025-10/66663332-rekord-anteil-von-fertighaeusern-in-deutschland-so-h
    och-wie-nie-007.htm?utm_source=chatgpt.com) ).

    Diese Entwicklung spiegelt einen übergeordneten Trend wider: Der Hausbau in
    Deutschland wird vielfältiger, nachhaltiger und individueller. Bauherren setzen
    auf zukunftsorientierte Konzepte, die von flexiblen Grundrissen über
    energieeffiziente Technik bis hin zu cleveren Raumlösungen reichen. Wer heute
    baut, denkt bereits an langfristige Wohnqualität, an ökologische Verantwortung
    und an ein Zuhause, das mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf.

    Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ...

    ... ist ungebrochen. Auch wenn die Baukonjunktur 2024 insgesamt schwächelte,
    verzeichnete 2025 eine leichte Erholung. So wurden im Zeitraum Januar bis Juli
    8,2 % mehr Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Auch der Anteil
    an genehmigten Einfamilienhäusern stieg um 15 %. Gleichzeitig wächst die
    durchschnittliche Wohnfläche weiter: 2024 lag sie bei 94 m² je Wohnung, die
    Pro-Kopf-Fläche erreichte 49,2 m² - ein Rekordwert.

    Parallel stieg auch 2025 das Interesse an alternativen Wohnformen: Tiny Houses
    oder modulare Minihäuser gewinnen Aufmerksamkeit - als Ausdruck eines Trends zu
    nachhaltigerem, flexiblerem und bewusst leichterem Wohnen.

    Nachhaltig, flexibel, zukunftssicher: Fertighäuser im Vorteil

    Ein weiterer Treiber: das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Vor allem
    energieautarke Konzepte, wie z. B. Photovoltaik, Wärmepumpen oder
    ressourcenschonende Baustoffe gewinnen an Bedeutung. Genau aus dem Grund setzen
    moderne Fertighäuser auf energieeffiziente Bauweise, smarte Haustechnik und
    wohngesunde Materialien. Bei Bien-Zenker beginnt nachhaltiges Bauen bereits in
    der Planungsphase. Alle Bien-Zenker Häuser sind DGNB-Gold-zertifiziert. Im Werk
    Seite 1 von 2 




