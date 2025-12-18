UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die ostafrikanische Brauerei EABL zu einer attraktiven Bewertung veräußert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der dabei erzielte Unternehmenswert liege auch ex Steuer und Transaktionskosten deutlich über seiner Erwartung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,15EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,5
Kursziel alt: 18,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
