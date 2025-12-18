DZ BANK stuft Santander auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 9,60 auf 10,00 Euro je Aktie angehoben. Philipp Häßler begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Kursgewinn von rund 120 Prozent im laufenden Jahr. Die Aktie sei aktuell fair bewertet, positive Kurstreiber sehe er derzeit nicht, schrieb der Analyst. Bis 2028 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9 Prozent, getrieben von Aktienrückkäufen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 9,959EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

