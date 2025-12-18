METZLER stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 4,10 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Immobilienfinanzierer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Jochen Schmitt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zurückkehren, die Eigenkapitalrendite sollte aber niedrig bleiben. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,146EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: METZLER
Analyst: Jochen Schmitt
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,80
Kursziel alt: 4,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
