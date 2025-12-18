Mehr Aktien als Immobilien: Dieses Muster endete früher in Crashs, warnt Burry

"Das ist eine sehr interessante Grafik, da das Aktienvermögen der Haushalte nur in den späten 60er- und späten 90er-Jahren höher war als das Immobilienvermögen", schrieb Burry. "Die letzten beiden Male dauerte der darauf folgende Bärenmarkt Jahre.“ Seine Sorge: Wenn Aktien einen so dominanten Platz in den Haushaltsbilanzen einnehmen, können Kursverluste schneller auf Konsum, Stimmung und letztlich auf die Gesamtwirtschaft durchschlagen und Abschwünge verstärken.

Der "Big Short"-Investor Michael Burry hat mit einem aktuellen Beitrag erneut Zweifel an der Stabilität des US-Aktienmarktes geschürt. Anlass ist eine Grafik von Wells Fargo, die zeigt, dass US-Haushalte inzwischen einen größeren Teil ihres Nettovermögens in Aktien halten als in Immobilien. Eine solche Konstellation gab es historisch bislang nur zwei Mal: Ende der 1960er-Jahre und unmittelbar vor dem Dotcom-Crash um das Jahr 2000.

Burry zeigte sich dabei demonstrativ pessimistisch und bezeichnete sich selbst als "Beary Burry" – ein Wortspiel, das seine bearishe Markteinschätzung unterstreichen soll. Er sieht Parallelen zur Dotcom-Zeit und verweist auf strukturelle Entwicklungen wie die zunehmende Gamifizierung des Aktienhandels sowie den massiven Kapitalzufluss in den KI-Sektor. Bereits in früheren Kommentaren hatte Burry diese Kombination aus Euphorie, spekulativem Verhalten und politisch unterstützten Investitionsprogrammen kritisch begleitet.

Wells Fargo selbst kommt jedoch zu einer anderen Schlussfolgerung. Die Strategen argumentieren, dass genau diese Vermögensverteilung ein tieferes Abrutschen der Märkte politisch und wirtschaftlich schwer vermittelbar mache. Ein ausgeprägter Bärenmarkt würde den sogenannten Vermögenseffekt umkehren und damit das Wachstum belasten – ein Szenario, das weder die US-Regierung noch die Notenbank in einem politisch sensiblen Umfeld riskieren dürften. Entsprechend stuft Wells Fargo das kurzfristige Chance-Risiko-Verhältnis für Aktien weiterhin als günstig ein.

Die Warnungen Burrys fallen in eine Phase erhöhter Nervosität an den Märkten. Der S&P 500 verlor zuletzt mehrere Tage in Folge und liegt wieder spürbar unter seinem Rekordhoch. Besonders Technologiewerte standen unter Druck. Der jüngste Rückgang wurde durch neue Sorgen rund um die Finanzierung von KI-Rechenzentren verstärkt, nachdem Berichte über Verzögerungen und Finanzierungshürden bei Großprojekten die Stimmung belasteten.

Neben Burry mehren sich auch von anderer Seite die kritischen Stimmen. Analysten verweisen auf die stark gestiegene Verschuldung im Technologiesektor, während Investoren beginnen, zwischen tragfähigen Geschäftsmodellen und spekulativen Wetten zu unterscheiden. Ob es sich dabei nur um eine temporäre Korrektur oder den Beginn einer längeren Umbruchphase handelt, bleibt offen – doch die Debatte über die Verwundbarkeit des Marktes ist damit erneut entfacht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





