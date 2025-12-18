RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 191,7EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
