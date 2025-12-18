BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Beim Ölkonzern seien transformative Veränderungen erforderlich, und neue Perspektiven könnten dabei hilfreich sein, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüßt die Ernennung von Meg O?Neill als erste Frau an der Konzernspitze und erwartet positive Marktreaktionen./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,880EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,9

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



