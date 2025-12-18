Millionenschwerer Vertrauensbeweis für Goliath Resources!

Kurz vor Jahresende wartet der kanadische Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) noch einmal mit sehr positiven Nachrichten auf. Zur Abwechslung allerding einmal nicht von der bereits gewaltigen und stetig wachsenden Surebet-Goldentdeckung. Vielmehr gibt Goliath bekannt, dass Multimillionär und Bergbauinvestor Rob McEwen seine private Beteiligung am Unternehmen aufstockt und dafür mehr als 1,2 Mio. CAD hinblättert. Wenn das kein Vertrauensbeweis ist!

Im Detail hat McEwen, der zudem die Geschicke des Gold- und Silberproduzenten McEwen Mining leitet, alle seine Warrants von Goliath ausgeübt und dafür 1.214.285 CAD gezahlt. Damit hält der Großinvestor nun insgesamt 4,445,142 Mio. Stammaktien von Goliath, was 2,6% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht!

McEwen-Beteiligung an Goliath steigt auf 2,6%

McEwen Mining selbst ist übrigens ebenfalls strategischer Aktionär von Goliath. Der Konzern hält 5.181.347 Stammaktien und 2.590.673 Warrants des kleineren Unternehmens. Bei einer vollständigen Ausübung der Warrants würde McEwen Mining dann rund 4,45% der Goliath-Aktien halten.

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath erklärte zu dem Deal: „Wir möchten uns für die anhaltende Unterstützung all unserer strategischen und langfristigen Investoren bedanken, insbesondere bei Rob McEwen für die Ausübung seiner Warrants. Die erhaltenen Mittel in Höhe von 1.214.285 Dollar werden die bereits gesunde Finanzlage von Goliath weiter verbessern und stärken.“

Fazit: Kurz vor der Weihnachtspause ist die Transaktion von McEwen noch einmal eine Bestätigung des Vertrauens, das der renommierte Großinvestor in Goliath Resources setzt. Denn das Unternehmen gehört zu den glücklichen Explorationsgesellschaften, die – bislang – keine Probleme hatten, sich die Kassen zu füllen und brauch diese Finanzspritze derzeit nicht wirklich. Und Goliath hat für 2026 bereits weitere Bohrungen angekündigt. Das Neue Jahr kann also kommen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.