EZB lässt Leitzinsen im Euroraum unverändert
Für Sie zusammengefasst
- EZB belässt Leitzinsen im Euroraum unverändert.
- Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent stabil.
- Vierte Zinspause in Folge nach EZB-Sitzung.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum zum vierten Mal in Folge unverändert. Der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bleibt somit bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte./ben/als/DP/jha
