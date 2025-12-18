UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 113,6EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

