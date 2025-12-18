UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 113,6EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte