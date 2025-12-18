Birkenstock übertrifft Erwartungen, doch die Aktie gibt stark nach!

Besonders stark war das Wachstum in der Region APAC (Asien-Pazifik), wo der Umsatz um 31 Prozent auf berichteter Basis und 34 Prozent bei konstanten Wechselkursen stieg. In Amerika und EMEA (Europa) erzielte Birkenstock ebenfalls zweistelliges Wachstum.

Birkenstock Holding hat die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht und verzeichnete einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 16 Prozent auf berichteter Basis und 18 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse darstellt.

Die Bruttogewinnmarge für das Geschäftsjahr 2025 lag bei 59,1 Prozent, was einen Anstieg um 30 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser Anstieg wurde durch Verkaufspreisanpassungen und eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten unterstützt, jedoch teilweise durch ungünstige Währungsumrechnungen und zusätzliche US-Zölle ausgeglichen. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg um 82 Prozent auf 348 Millionen Euro, was zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 1,87 Euro führte.

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet Birkenstock ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2026 etwa 40 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen und seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen, um der anhaltend hohen Verbrauchernachfrage gerecht zu werden.

Das Unternehmen hat zudem angekündigt, Aktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

Birkenstock schloss das Geschäftsjahr mit einem Nettoverschuldungsgrad von 1,5x und einem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 384 Millionen Euro ab. Das Unternehmen bleibt auf einem soliden finanziellen Kurs und setzt auf weiteres Wachstum.

Die Birkenstock‑Aktie reagierte an der Tradegate-Börse mit einem deutlichen Kursrückgang auf den veröffentlichten Bericht für das Geschäftsjahr 2025. Diese vorsichtige Einschätzung für das kommende Geschäftsjahr drückte auf die Stimmung der Anleger. Der Kurs fiel zeitweise um rund elf Prozent.

