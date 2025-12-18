    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBirkenstock Holding AktievorwärtsNachrichten zu Birkenstock Holding

    2,1 Milliarden Euro-Rakete

    Birkenstock übertrifft Erwartungen, doch die Aktie gibt stark nach!

    Birkenstock meldet Rekordumsätze und Gewinnsteigerungen, doch die Aktie reagiert negativ.

    2,1 Milliarden Euro-Rakete - Birkenstock übertrifft Erwartungen, doch die Aktie gibt stark nach!
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

    Birkenstock Holding hat die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht und verzeichnete einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 16 Prozent auf berichteter Basis und 18 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse darstellt.

    Besonders stark war das Wachstum in der Region APAC (Asien-Pazifik), wo der Umsatz um 31 Prozent auf berichteter Basis und 34 Prozent bei konstanten Wechselkursen stieg. In Amerika und EMEA (Europa) erzielte Birkenstock ebenfalls zweistelliges Wachstum. 

    Die Bruttogewinnmarge für das Geschäftsjahr 2025 lag bei 59,1 Prozent, was einen Anstieg um 30 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser Anstieg wurde durch Verkaufspreisanpassungen und eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten unterstützt, jedoch teilweise durch ungünstige Währungsumrechnungen und zusätzliche US-Zölle ausgeglichen. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg um 82 Prozent auf 348 Millionen Euro, was zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 1,87 Euro führte.

    Für das kommende Geschäftsjahr erwartet Birkenstock ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2026 etwa 40 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen und seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen, um der anhaltend hohen Verbrauchernachfrage gerecht zu werden.

    Das Unternehmen hat zudem angekündigt, Aktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

    Birkenstock schloss das Geschäftsjahr mit einem Nettoverschuldungsgrad von 1,5x und einem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 384 Millionen Euro ab. Das Unternehmen bleibt auf einem soliden finanziellen Kurs und setzt auf weiteres Wachstum.

    Birkenstock Holding

    -3,80 %
    +4,91 %
    +17,92 %
    +3,08 %
    -25,45 %
    +0,13 %
    ISIN:JE00BS44BN30WKN:A3EXD1

    Die Birkenstock‑Aktie reagierte an der Tradegate-Börse mit einem deutlichen Kursrückgang auf den veröffentlichten Bericht für das Geschäftsjahr 2025. Diese vorsichtige Einschätzung für das kommende Geschäftsjahr drückte auf die Stimmung der Anleger. Der Kurs fiel zeitweise um rund elf Prozent. 

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,76 % und einem Kurs von 36,06EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Nicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2,1 Milliarden Euro-Rakete Birkenstock übertrifft Erwartungen, doch die Aktie gibt stark nach! Birkenstock meldet Rekordumsätze und Gewinnsteigerungen, doch die Aktie reagiert negativ.
