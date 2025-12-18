Allgeier SE: Ausblick 2026 & Aktienrückkauf – Jetzt mehr erfahren!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllgeier AktievorwärtsNachrichten zu Allgeier
    Allgeier SE richtet den Blick nach vorn: Mit klaren Wachstumszielen, solider Finanzbasis und gezielten Maßnahmen will der Konzern seine Ertragskraft weiter ausbauen.

    • Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Allgeier SE einen Umsatz von 370 bis 420 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 48 bis 54 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von ca. 13 %
    • Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 soll sich im Bereich der Digitalisierungsprojekte für die öffentliche Hand sukzessive normalisieren, insbesondere im zweiten Halbjahr
    • Mittelfristig plant der Vorstand für die nächsten drei Jahre ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 10 % und eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 15 %
    • Für 2025 wird ein Konzernumsatz von 340 bis 350 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 42 bis 44 Mio. Euro erwartet, nach 355 Mio. Euro Umsatz im Vorjahr
    • Durch den Verkauf der Allgeier IT Services GmbH sollen die Netto-Finanzverbindlichkeiten auf ca. 45 Mio. Euro reduziert werden, was den finanziellen Spielraum für weitere Akquisitionen erhöht
    • Das Unternehmen plant, ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5 % der ausgegebenen Aktien bis zum 30. April 2026 durchzuführen, um die Aktionärsstruktur zu stärken

    Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,83 % im Plus.


    ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
