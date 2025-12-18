US-Verbraucherpreise überraschen positiv – so könnte die Fed reagieren!

Auch der Kern-VPI, der die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert, fiel mit 2,6 Prozent über zwölf Monate niedriger aus als erwartet. Analysten hatten einen Anstieg von 3 Prozent prognostiziert.

Im November stiegen die Verbraucherpreise in den USA weniger stark als erwartet, was den Anlegern Hoffnung auf eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik gibt. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg laut einem verspäteten Bericht des Bureau of Labor Statistics um annualisierte 2,7 Prozent. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 3,1 Prozent erwartet.

Trotz der Störungen in der Datenerhebung aufgrund des US-Regierungs-Shutdowns analysieren die Anleger den Bericht intensiv auf mögliche Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Federal Reserve. Diese hatte ihren Leitzins Anfang Dezember zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt.

Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, erklärte: "Ein moderater Verbraucherpreisindex wird die Fed in ihrem Bestreben bestärken, den Arbeitsmarkt zu schützen. Das bedeutet, dass die Fed nun eine 'Put-Option' für die Wirtschaft hat. Wenn die Fed sich Sorgen um Abwärtsrisiken macht, könnte die 'Put-Option' aktiviert werden, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führen würde."

Die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones und der Nasdaq sind heute im grünen Bereich unterwegs.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



