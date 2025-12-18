    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Inflation kühlt ab

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Verbraucherpreise überraschen positiv – so könnte die Fed reagieren!

    Die US-Verbraucherpreise stiegen im November nur um 2,7 Prozent, deutlich weniger als erwartet. Was bedeutet das für die Geldpolitik der Fed? Könnte die Zentralbank die Zinsen noch weiter senken?

    Für Sie zusammengefasst
    Inflation kühlt ab - US-Verbraucherpreise überraschen positiv – so könnte die Fed reagieren!
    Foto: David Zalubowski - AP/dpa

    Im November stiegen die Verbraucherpreise in den USA weniger stark als erwartet, was den Anlegern Hoffnung auf eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik gibt. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg laut einem verspäteten Bericht des Bureau of Labor Statistics um annualisierte 2,7 Prozent. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 3,1 Prozent erwartet.

    Auch der Kern-VPI, der die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert, fiel mit 2,6 Prozent über zwölf Monate niedriger aus als erwartet. Analysten hatten einen Anstieg von 3 Prozent prognostiziert. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.395,47€
    Basispreis
    5,28
    Ask
    × 12,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.094,61€
    Basispreis
    5,85
    Ask
    × 11,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der Störungen in der Datenerhebung aufgrund des US-Regierungs-Shutdowns analysieren die Anleger den Bericht intensiv auf mögliche Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Federal Reserve. Diese hatte ihren Leitzins Anfang Dezember zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt.

    Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, erklärte: "Ein moderater Verbraucherpreisindex wird die Fed in ihrem Bestreben bestärken, den Arbeitsmarkt zu schützen. Das bedeutet, dass die Fed nun eine 'Put-Option' für die Wirtschaft hat. Wenn die Fed sich Sorgen um Abwärtsrisiken macht, könnte die 'Put-Option' aktiviert werden, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führen würde."

    Die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones und der Nasdaq sind heute im grünen Bereich unterwegs.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Inflation kühlt ab US-Verbraucherpreise überraschen positiv – so könnte die Fed reagieren! Die US-Verbraucherpreise stiegen im November nur um 2,7 Prozent, deutlich weniger als erwartet. Was bedeutet das für die Geldpolitik der Fed? Könnte die Zentralbank die Zinsen noch weiter senken?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     