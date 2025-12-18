USA
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken in etwa wie erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitsmarkt in den USA zeigt leichte Verbesserung.
- Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken auf 224.000.
- Volkswirte erwarteten 225.000 Anträge, Revision erfolgt.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 13.000 auf 224.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 225.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 1.000 auf 237.000 nach oben revidiert.
Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./jha/jsl
