    Wirtschaft

    DIHK reagiert zurückhaltend auf neuen Deutschlandfonds

    Foto: Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, hat mit gedämpften Erwartungen auf den neuen Deutschlandfonds der Bundesregierung und der Staatsbank KfW reagiert.

    "Der Deutschlandfonds kann sicher einen Impuls geben. Es gibt in Deutschland genug privates Kapital, das nach attraktiven Anlagemöglichkeiten sucht", sagte Adrian der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Aber wirken kann das doch nur, wenn es ein anderes Grundvertrauen in den Standort gibt. Mindestens so wichtig ist, dass die Regierung einfach für bessere strukturelle Rahmenbedingungen sorgt - vor allem durch große Sozialreformen wie die vor 20 Jahren angestoßene Agenda 2010", sagte der DIHK-Chef.

    Deutschland brauche vor allem auch mehr private Investitionen. "Unsere jüngste DIHK-Konjunkturumfrage hat gezeigt, dass derzeit nur noch ein Fünftel der deutschen Unternehmen bereit ist, in Deutschland neu zu investieren. Das ist ein dramatisch negatives Signal. Es fehlt einfach die Vertrauensbasis bei den Investoren", so der DIHK-Chef.


    Verfasst von Redaktion dts
