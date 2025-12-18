20 freigelassene Oppositionelle aus Belarus in Litauen eingetroffen

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind 20 weitere freigelassene belarussische politische Gefangene eingetroffen, die jüngst aus dem Gefängnis freigelassen worden sind. "Dies ist ein sehr wichtiger Tag für uns alle. Wir freuen uns, unsere Helden in Freiheit zu sehen", sagte ein Sprecher der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. Er bedankte sich bei den USA, aber auch der EU für die Bemühungen um die Freilassungen und die geleistete Hilfe.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am Wochenende auf Drängen der USA 123 politische Gegner nach jahrelanger Gefangenschaft aus der Haft entlassen und außer Landes bringen lassen. Unter ihnen waren auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und Viktor Babariko sowie der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki. Nach deren Freilassung sieht Tichanowskaja die Zeit gekommen für neue Führungskräfte in der belarussischen Demokratiebewegung.