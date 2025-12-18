    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EuGH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dänisches Problemviertel-Gesetz muss unter die Lupe

    Für Sie zusammengefasst
    • Entscheidung über dänisches Gesetz bei dänischen Gerichten.
    • Ethnische Herkunft nicht allein durch Staatsangehörigkeit.
    • Ziel: Anteil der Bevölkerung in Wohnblocks verringern.
    EuGH - Dänisches Problemviertel-Gesetz muss unter die Lupe
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Entscheidung, ob ein dänisches Gesetz zur Umgestaltung von Wohngebieten diskriminierend ist, liegt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bei den Gerichten in Dänemark. Es sei deren Sache, zu prüfen, ob in dem Gesetz genannte Kriterien auf die ethnische Herkunft von Menschen abstellen und sie dadurch schlechter stellen, teilten die Richterinnen und Richter in Luxemburg mit. Sie betonten, dass nach EU-Recht weder Staatsangehörigkeit noch Geburtsland allein ausreichen, um eine ethnische Herkunft zu bestimmen. Sie werde auf der Grundlage eines Bündels von Merkmalen bestimmt.

    Hintergrund des Falls sind Klagen in Dänemark gegen Kündigungen von Mietverträgen in sogenannten Transformationsgebieten. Das sind den dänischen Vorschriften nach Wohnviertel, wo es etwa vergleichsweise viel Arbeitslosigkeit und Kriminalität gibt sowie einen Anteil von über 50 Prozent an Einwanderern aus "nicht-westlichen" Ländern und deren Nachkommen.

    Weniger Sozialwohnungen als Ziel

    Eine Liste bestimmt dabei, welche Länder als "westlich" angesehen werden - etwa alle EU-Länder. Alle anderen fallen in die Kategorie "nicht westlich". "Einwanderer" sind dem dänischen Gesetz nach Menschen, die im Ausland geboren wurden und keinen Elternteil haben, der sowohl in Dänemark geboren wurde als auch dänischer Staatsangehöriger ist.

    Die dänischen Vorschriften haben zum Ziel, den Anteil der Bevölkerung in öffentlichen Wohnblocks in diesen Gebieten bis 2030 auf 40 Prozent zu verringern. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften können dafür etwa Grundstücke an private Bauträger veräußern, Wohnungen abreißen oder Familienwohnungen in kleinere Einheiten etwa für junge Leute umwandeln. Den bereits dort lebenden Mieterinnen und Mietern kann gekündigt werden./vni/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EuGH Dänisches Problemviertel-Gesetz muss unter die Lupe Die Entscheidung, ob ein dänisches Gesetz zur Umgestaltung von Wohngebieten diskriminierend ist, liegt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bei den Gerichten in Dänemark. Es sei deren Sache, zu prüfen, ob in dem Gesetz genannte Kriterien …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     