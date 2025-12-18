    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.12.2025

    Am 18.12.2025 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +5,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.12.2025

    Die Siemens Energy Aktie konnte bisher um +5,59 % auf 120,38 zulegen. Das sind +6,38  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 120,38, mit einem Plus von +5,59 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +24,55 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +128,22 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,05 %
    1 Monat +1,28 %
    3 Monate +24,55 %
    1 Jahr +124,60 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,96 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 18.12. - ATX schwach -0,67 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax legt am Mittag zu - Handel verläuft ruhig und unaufgeregt


    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.015 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +4,67 %
    -7,41 %
    +1,37 %
    +24,13 %
    +125,01 %
    +591,77 %
    +339,98 %
    +458,22 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
