Aktien- und Event-Kontrakte - Coinbase fährt Robinhood voll in die Parade!

Bezahlt wird dabei mit einem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin. Der Schritt markiert eine klare Abkehr vom bisherigen Fokus auf den reinen Kryptohandel hin zu einer breiter aufgestellten Finanzplattform. Robinhood dürfte sich über den Vorstoß ordentlich ärgern.

Coinbase setzt zu einem strategischen Befreiungsschlag an. Das Unternehmen öffnet seine US-App für den Aktienhandel und ermöglicht es Nutzern erstmals, Wertpapiere direkt innerhalb der Plattform zu kaufen und zu verkaufen.

Voller Angriff auf die Konkurrenz

Gleichzeitig erweitert Coinbase sein Angebot um sogenannte Event-Kontrakte, bei denen Anleger auf den Ausgang realer Ereignisse setzen können – von politischen Entscheidungen über Sportereignisse bis hin zu Entwicklungen an den Finanzmärkten. Perspektivisch sollen zudem tokenisierte Aktien folgen, die einen Handel rund um die Uhr erlauben. Ergänzt wird die Offensive durch neue Angebote für institutionelle Kunden, etwa die Tokenisierung realer Vermögenswerte und den Ausbau des dezentralen Handels.

Mit Bitcoin im Gepäck zum klassischen Broker

Mit dieser Strategie rückt Coinbase immer näher an klassische Broker heran und tritt in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Robinhood oder Interactive Brokers. Der Markt ist zwar bereits umkämpft, doch im Management sieht man darin kein Handicap. "Wir sehen nicht, dass wir zu spät in den Markt für Event-Kontrakte eingestiegen sind. Unser Ziel ist es, die größte Vielfalt an Kontrakten auf einer Plattform anzubieten", sagte Max Branzburg, Leiter für Verbraucher- und Geschäftsprodukte bei Coinbase.

Der Hintergrund der Expansion ist klar: Der Wettbewerb im Kryptohandel nimmt zu, Margen stehen unter Druck und neue Ertragsquellen gewinnen an Bedeutung. Prognosemärkte gelten dabei als besonders wachstumsstark. Analysten zufolge erzielen sie derzeit Umsätze von rund zwei Milliarden US-Dollar, mit dem Potenzial, dieses Volumen bis 2030 deutlich zu vervielfachen. Gleichzeitig bleibt die regulatorische Lage insbesondere bei Event-Kontrakten unsicher, da einzelne Bundesstaaten Zuständigkeiten beanspruchen.

Mein Tipp: Aufspringen

Coinbase verfolgt eine nachvollziehbare Strategie: weniger Abhängigkeit vom volatilen Kryptohandel, mehr wiederkehrende Erlöse aus unterschiedlichen Anlageklassen. Ob der Plan aufgeht, wird sich erst mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Ende Februar zeigen.

Mindestens bis dahin dürfen Anleger auf die neue Fantasie setzen. Schon vor den jüngsten Ankündigungen sahen laut MarketScreener 33 Analysten im Durchschnitt ein Kurspotenzial von rund 50 Prozent für die Aktie. Durch die neuen Geschäftsfelder dürfte dieses Potenzial eher größer als kleiner geworden sein.

Zudem überspringt die Aktie nach den guten Nachrichten wieder die Marke von 250 Euro. Damit hellt sich auch das Chartbild wieder deutlich auf. Daher spricht nichts dagegen, auf neuen Schwung für die Aktie zu setzen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

