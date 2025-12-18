US-Inflationsdaten stützen Dax - Weihnachtsrally aber fraglich

Der deutsche Leitindex gewann zuletzt 0,51 Prozent auf 24.083 Punkte. Schwung für eine Weihnachtsrally will aber nicht wirklich aufkommen. Im Tagesverlauf hatte sich der Dax mit der Rückkehr über die runde 24.000-Zähler-Marke zunächst schwergetan, unter die er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder gerutscht war.

FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Inflationsdaten haben am Donnerstagnachmittag dem Dax etwas nach oben verholfen. Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt.

Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) reagierte der Dax kaum. Die EZB ließ die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet erneut unverändert. Der für Sparer und Banken relevante Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,0 Prozent. Der Euroraum geht so mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstagnachmittag 0,71 Prozent auf 30.080 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, legte um rund 0,7 Prozent zu.

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will Rheinmetall die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere gaben zuletzt leicht nach. Die Verkaufsabsichten überraschten nicht, schrieb dazu ein Händler.

Rational stiegen um 4,4 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für Thyssenkrupp Nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf 5,7 Prozent.

Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um 4,6 Prozent./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 32,15 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 15:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,05 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 70,20 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +34,03 %/+47,11 % bedeutet.



