Erholung nach Inflationsdaten - Micron stützt KI-Werte

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrücksetzer dürfen die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag auf eine Stabilisierung hoffen. Gestützt durch positive Nachrichten des Chipherstellers Micron könnte sich die Stimmung besonders für Technologiewerte aus dem KI-Kosmos (Künstliche Intelligenz) wieder aufhellen. Diese hatten in den vergangenen Tagen unter wieder aufgeflammten Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen gelitten. Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten liefern Rückenwind.

    Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

    Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

    Die US-Futures legten nach der Veröffentlichung der Preisdaten weiter zu. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones mit 0,44 Prozent im Plus auf 48.098 Punkte. Damit deutet sich eine Erholung an: Der weltweit wohl bekannteste Wall-Street-Index hatte am vergangenen Freitag zwar noch ein Rekordhoch erreicht, in den vergangenen Tagen aber wieder an Kraft verloren.

    Eine positive Wendung nach zuletzt deutlicher Kursschwäche zeichnet sich auch für den vornehmlich mit Technologieaktien bestückten Nasdaq 100 ab. Dieser war am Vortag auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen, nun deutet sich laut IG zum Auftakt ein Plus von 1,2 Prozent 24.944 Zähler an.

    Schub für den Technologiesektor liefern die Aussagen des Chipherstellers Micron, dessen Aktienkurs vorbörslich um gut zehn Prozent zulegte. Inmitten der zuletzt durchwachsenen Nachrichten aus der Technologiebranche überraschte der Konzern aus dem US-Bundesstaat Idaho mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Quartal - vor allem in Bezug auf die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen.

    Anleger können nun womöglich wieder etwas aufatmen, nachdem noch in der vergangenen Woche der Chipzulieferer Broadcom und der Softwarekonzern Oracle mit schwachen Ergebnissen und Signalen bei vielen Anlegern die Frage nach der langfristigen Rentabilität einiger Tech-Giganten aufgeworfen hatte. Dies hatte auf die Stimmung besonders im wichtigen KI- und Cloud-Sektor gedrückt und dort die Kurse purzeln lassen.

    Abseits der Technologiewerte dürfte am vorletzten Handelstag der Woche auch die Lululemon-Aktie erneut einen Blick wert sein. Nach zuletzt überraschend guten Zahlen und einem angehobenen Ausblick hat der Sportartikelhersteller jetzt offenbar das Interesse des aktivistischen Investors Paul Singer auf sich gezogen. Berichten zufolge ist dessen Fonds Elliott für mehr als eine Milliarde Dollar bei Lululemon eingestiegen. Die Nachricht sorgt für ein vorbörsliches Kursplus von mehr als vier Prozent.

    Die Papiere von Birkenstock verloren dagegen vorbörslich mehr als elf Prozent nach einem enttäuschenden Ausblick des Sandalenherstellers. Ein Kurseinbruch um mehr als Fünftel bahnt sich zudem beim Arzneimittelhersteller Insmed nach einem Studienflop mit einem Medikament zur Behandlung von Nasennebenhöhlen-Entzündungen an. Die Tests werden nun abgebrochen./tav/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,82 % und einem Kurs von 220,7 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 247,41 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -42,45 %/-35,54 % bedeutet.




